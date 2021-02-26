Потенциал дальнейшего снижения ставок по ипотеке в России в рыночном сегменте исчерпан, рынок считает возможным повышение ставок в условиях анонсированного перехода Центробанка от стимулирующей к нейтральной денежно-кредитной политике. Об этом заявил руководитель аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг, комментируя свежую статистику Банка России по рынку ипотечного кредитования.

Как стало известно в пятницу, в январе 2021 года было выдано более 95 тыс. кредитов на 259,5 млрд рублей. Указанные объемы на 22% превышают показатели января прошлого года в количественном выражении и на 37% — в денежном.

«Опережающая динамика объемов выдаваемой ипотеки в денежном выражении объясняется ростом среднего размера кредита до рекордного уровня 2,7 млн рублей, — отмечают в «ДОМ.РФ». — Средний размер кредита на первичном рынке достиг 3,5 млн рублей, увеличившись более чем на 0,5 млн рублей (плюс 17%) по сравнению с январем 2020 года. Указанный рост объясняется динамикой цен на рынке первичного жилья в условиях недостаточного предложения».

Бюро кредитных историй сообщили о росте среднего чека по ипотеке Самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов был отмечен в Москве.

«Ставки по выданной ипотеке в январе составили 7,23%, в том числе 5,86% — на первичном рынке. Это минимальные значения за всю историю рынка. В то же время в условиях анонсированного перехода от стимулирующей к нейтральной денежно-кредитной политике рынок ожидает возможного повышения ставок. Доходность пятилетних ОФЗ (основной опережающий индикатор стоимости фондирования ипотеки) с начала года выросла более чем на 0,9 процентного пункта, что указывает на то, что потенциал дальнейшего снижения ставок по ипотеке в рыночном сегменте исчерпан», — заявил Гольдберг.



По его словам, в этих условиях важно сконцентрироваться на реализации системных мер по развитию ипотечного кредитования — развитию рынка ипотечных облигаций, скорейшему внедрению электронной закладной и полному переводу процесса выдачи ипотеки в электронный вид. «Указанные меры сократят издержки ипотечных кредиторов и позволят снизить ставку по ипотеке для граждан», — заключил эксперт.