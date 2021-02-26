Инвестор, экономист и консультант-методист по финансовой грамотности проекта Министерства финансов России Сергей Кикевич в беседе с «360» рассказал, что нужно делать, чтобы суметь накопить на пенсию в 100 тыс. рублей.

Эксперт отметил, что не стоит рассчитывать на депозиты: самым эффективным вариантом, по его словам, являются инвестиции. В первую очередь Кикевич предложил определиться со сроком.

«Допустим, человек хочет выйти на пенсию через 20 лет. Придется учитывать доходы и расходы, которые у всех разные, и процент, под который будут вложены средства», — пояснил инвестор.

Для пенсии в 100 тыс. рублей нужно будет накопить около 15 млн рублей. При этом сумма, с которой человек начинает инвестировать, не имеет значения — это может быть и 1 тыс. рублей. Время, как подчеркнул Кикевич, работает на молодых людей — у них в запасе около 20—30 лет.

«Сегодня вложили тысячу рублей, через 20 лет получили серьезную сумму. Капитализация процента называется социальным лифтом потому, что она действительно делает чудеса, но на длинных сроках», — пояснил он.

Эксперт напомнил, что важно постоянно пополнять портфель даже на небольшую сумму. Кикевич привел в пример формулу: если доход человека или семьи равен 1 млн рублей в год, то на минимальные пенсионные накопления необходимо около восьми — десяти годовых расходов. Если начинать с нуля, то ежемесячно можно инвестировать около 10 тыс. рублей — например, под 15%. За год сумма достигнет 120 тыс. рублей, а через 20 лет — 20 млн. Однако экономист развеял миф о том, что за пару лет благодаря игре на бирже можно стать миллионером — реальные цифры, по его словам, гораздо скромнее.

«Есть разработанный подход, называется он «пассивные инвестиции», — подчеркнул Кикевич. Для выбора компаний он посоветовал обратиться к профессионалам. По его словам, для начала стоит создать портфель, состоящий из акций, облигаций и золота. Такой «простой портфель» даст возможность за пять — пятнадцать лет накопить состояние. Также Кикевич предложил вкладываться в разные валюты. Консервативным россиянам он предложил освоить инструменты по типу облигаций. А прогнозам относительно стоимости биткоина эксперт призвал не верить, так как она зависит от огромного числа параметров. Также экономист подчеркнул, что люди, занимающиеся спекуляциями на рынке, не копят на пенсию, а наоборот, хотят быстрой наживы и в большинстве случаев даже проигрывают.