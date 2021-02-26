Агентство по страхованию вкладов подало новый иск к лицам, контролировавшим банк «Югра». Сообщение об этом опубликовано накануне на сайте АСВ.

Заявление о привлечении шести физических лиц и двух компаний к гражданско-правовой ответственности в виде взыскания убытков в общем размере около 2,069 млрд рублей было подано в Арбитражный суд Москвы 19 февраля этого года.

В числе ответчиков-физлиц значится Алексей Хотин, который был ключевым бенефициаром «Югры» и которому вместе с несколькими бывшими топ-менеджерами банка (включая еще одну ответчицу по этому иску — экс-директора филиала банка в Москве Нину Чернову) ранее в феврале были предъявлены официальные обвинения по многомиллиардному уголовному делу. Другие ответчики-физлица — бывшие члены совета директоров «Югры» Михаил Гребешев, Юрий Гусев, Алексей Коротенко и Дмитрий Максимов.

Ответчиками-юрлицами выступают АО «Комплексные инвестиции» (эта компания входила в число структур, через которые Алексей Хотин владел своей долей в банке) и ОАО «УПК Мосавтотранс».

Ранее АСВ уже неоднократно сообщало об исках к бывшим контролирующим лицам «Югры».



АСВ осуществляет процедуру конкурсного производства в банке, который лишился лицензии 28 июля 2017 года, а в сентябре 2018-го был признан банкротом. Банк пытался обжаловать оба решения (в частности, называя рост «дыры» в капитале результатом действий временной администрации, введенной в «Югру» еще до отзыва лицензии), но безуспешно.