Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию пятницы отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 1,85% и составил 3 346,64 пункта. Индекс РТС уменьшился на 2,65% — до отметки 1 411,93 пункта.

Акции Мосбиржи подешевели на 0,21%, СберБанка — на 0,47%, «Газпрома» — на 1,79%, «ЛУКОЙЛа» — на 2,71%. Бумаги «Норильского никеля» подорожали на 0,44%.

В конце зимы рынок фиксирует прибыль, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Индекс Мосбиржи в пятницу вечером снизился к 3 333 пунктам — это минимум с начала месяца. В итоге за февраль рублевый индикатор вырос на 1,5%. Индекс РТС за месяц упал на 2,8%, к завершению последнего торгового дня в феврале он подошел к 1 402 пунктам», — комментирует эксперт.

По ее прогнозу, краткосрочно, учитывая довольно минорный внешний фон, индекс Мосбиржи может торговаться в пределах 3 310—3 350 пунктов, индекс РТС — в диапазоне 1 380—1 420 пунктов.

Из интересных рыночных событий Бодрова отмечает стабилизацию акций «Норильского никеля», которые заметно провалились в цене за три торговых дня на фоне происшествий на производстве компании. «Как и ожидалось, падение остановилось в области 23 200 рублей, теперь дело за консолидацией и реакциями эмитента на происходящее», — говорит аналитик.

Под давлением сегодня находятся бумаги «Сургутнефтегаза», где «медведи» ведут котировки к минимумам с 29 октября прошлого года. Если удастся пробить вниз область 32,13—32,35 рубля, распродажи усилятся, полагает эксперт.