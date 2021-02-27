Правительство РФ в субботу внесло в Госдуму законопроект, согласно которому штраф за необоснованный отказ заключать с гражданами страховой договор или навязывание дополнительных услуг распространится на зарубежные страховые компании.

Поправки предлагается внести в статью 15.34.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП), которая на данный момент предусматривает штрафы для должностных лиц в размере от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. Примечание данной статьи о том, что сотрудники страховых компаний несут ответственность как должностные лица, предложено дополнить уточнением, что это касается и агентов «иностранной страховой организации».

Как указано в пояснительных материалах, после присоединения РФ к Всемирной торговой организации с 22 августа 2021 года «должно быть разрешено коммерческое присутствие иностранных страховых организаций путем создания филиалов на территории Российской Федерации». В связи с этим и предложено «включить в перечень субъектов административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.34.1» КоАП, иностранных страховщиков, имеющих филиалы в РФ. Пересмотр штрафов при этом не предусмотрен.