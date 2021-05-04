Центробанк повысил прогноз структурного профицита ликвидности банков на конец 2021 года до 0,9—1,5 трлн рублей, говорится в докладе ЦБ о денежно-кредитной политике.



«Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2021 года повышен на 0,1 трлн рублей до 0,9—1,5 трлн рублей», — отмечается в документе.

Как и ранее, прогноз регулятора учитывает предпосылку о постепенном возврате в течение ближайших лет в банки части наличных денег, спрос на которые повысился в период пандемии.

«Однако с учетом фактических данных за I квартал прогноз возврата в банки наличных денег снижен на 0,2 трлн рублей. Это означает, что в 2021 году возможен небольшой рост объема наличных денег в обращении», — заключили в ЦБ.