Банк России не исключает очередного ухудшения эпидемиологической обстановки, способного существенно повлиять на восстановление экономики РФ, говорится в докладе ЦБ о денежно-кредитной политике.



«Продолжающееся распространение вируса и возможное появление мутаций, резистентных к применяемым методам лечения и разработанным вакцинам, тем не менее не позволяют игнорировать связанные с коронавирусом риски. Все еще возможно ухудшение эпидемической обстановки, которое может существенно повлиять на экономические процессы. Однако и в мировой, и в российской экономике пандемия уже играет менее значимую роль по сравнению с серединой или даже концом 2020 года», — отмечается в документе.



По мнению регулятора, неожиданно быстрый переход к повышению ставок может вызывать волатильность на рынке, которая приведет к ослаблению валют стран с формирующимися рынками и ужесточению глобальных денежно-кредитных условий. «Это, в свою очередь, может привести к развитию кризисных явлений в ряде СФР, накопивших значительный объем внешнего долга, что может повлечь за собой дальнейшее повышение волатильности на рынках», — отметили в ЦБ.