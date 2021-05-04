Основные фондовые торги в РФ завершились во вторник в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,94% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 577,21 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,18% до отметки 1 502,58.

Акции Мосбиржи подорожали на 0,85%, «Газпрома» — на 0,72%, СберБанка — на 1,2%, «Норильского никеля» — на 1,43%, «ЛУКОЙЛа» — на 2,93%.

«Российский фондовый рынок во вторник покупает и чувствует себя отлично. Индекс Мосбиржи вырос до 3 581 пункта и может дотянуться до 3 590 пунктов. Индекс РТС поднялся к 1 505 пунктам и способен торговаться в рамках 1 500—1 515 пунктов. Акции банковского сектора сегодня торгуются лучше рынка. Так, бумаги СберБанка обновили исторический максимум на уровне 304,23 рубля, но к вечеру сползли к 303 рублям. Если учесть и привилегированные акции, то банк становится самой дорогой компанией в России с капитализацией более 6,8 трлн рублей. Акции СберБанка могут скорректироваться в область 302—302,5 рубля, однако растущий канал сохраняется в силе. Стоит помнить о закрытии реестра под дивиденды 12 мая, потому времени на разгон остается не так много», — прокомментировала старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.