Банк ВТБ предоставил группе «Русская медная компания» кредитные средства в размере 40 млрд рублей и 82,7 млн евро на пять лет. Об этом в среду сообщили в финучреждении.

Кредитные средства предоставлены для финансирования расходов АО «Михеевский горно-обогатительный комбинат» по приобретению 100% в уставном капитале ООО «Инвест Развитие», а также для рефинансирования существующей задолженности АО «Михеевский ГОК» и ООО «Инвест Развитие» по кредитам перед иными банками. В результате сделки ВТБ стал единственным кредитором АО «Михеевский ГОК».

Как отметил руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей, старший вице-президент банка ВТБ Дмитрий Снесарь, на сегодняшний день Михеевский ГОК является одним из ключевых налогоплательщиков в Челябинской области, поддерживая экономику региона и обеспечивая рабочими местами более 2 тыс. человек. Топ-менеджер подчеркнул, что ВТБ как партнер чувствует ответственность «за поддержание благосостояния не только бизнеса, но и занятых в нем людей».



Михеевский ГОК построен в 2014 году в Варненском районе Челябинской области для освоения одноименного месторождения, которое входит в число 50 крупнейших медных месторождений мира. В результате сделки по покупке ООО «Инвест Развитие» мощности комбината по переработке руды выросли на 50%.