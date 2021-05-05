Банк «Национальный Стандарт» продлил срок действия депозитных предложений, повысив процентные ставки по рублевым вкладам на 0,25 процентного пункта. Об этом сообщили в кредитной организации.

Доходность вклада «Здоровый стандарт», который открывается на срок 550 дней в сумме от 15 тыс. рублей и предполагает ежемесячную капитализацию процентов, составляет 5,6% годовых.

Ставки по вкладу «Пенсионный стандарт» (открывается на сроки от 31 до 550 дней в сумме от 10 тыс. рублей с ежемесячной выплатой процентов) составляет от 3,85% до 4,95% годовых в зависимости от срока размещения.

Ставки по депозиту «Сберегательный стандарт» (оформляется на сроки от 31 до 550 дней с ежемесячной выплатой процентов) составляют от 3,75% до 5,4% годовых. Так, при сумме от 10 тыс. до 100 тыс. рублей и сроке от 31 до 90 дней доходность равна 3,75%, от 91 до 180 дней — 4,15%, от 181 до 270 дней — 4,45%, от 271 до 366 дней — 4,6%, от 367 до 550 дней — 4,85%. При сумме от 100 000,01 рубля до 500 тыс. рублей и сроке от 31 до 90 дней ставка составит 3,85%, от 91 до 180 дней — 4,25%, от 181 до 270 дней — 4,55%, от 271 до 366 дней — 4,7%, от 367 до 550 дней — 4,95%. При сумме от 500 000,01 до 999 999,99 рубля и сроке 31—90 дней доходность будет равна 3,9%, от 91 до 180 дней — 4,35%, от 181 до 270 дней — 4,65%, от 271 до 366 дней — 4,95%, от 367 до 550 дней — 5,2%. При сумме от 1 млн рублей доходность при размещении средств на 31—90 дней составит 4,1%, на срок от 91 до 180 дней — 4,55%, от 181 до 270 дней — 4,85%, от 271 до 366 дней — 5,15%, от 367 до 550 дней — 5,4%.

Вклад «Универсальный стандарт» открывается на срок 190 дней и предусматривает ежемесячную капитализацию процентов. При сумме от 5 тыс. рублей ставка составит 3,9%, от 30 тыс. — 4,4% годовых.

Вклад «Платиновый стандарт» размещается на срок 190 дней с ежемесячной капитализацией процентов, пороговые суммы равны 3 млн и 10 млн рублей, а процентные ставки — 4,6% и 4,75% годовых соответственно.

Вклад «Онлайн Стандарт» открывается только в личном кабинете в системе «Интернет-банк» на сроки 30, 90 и 190 дней в сумме от 10 тыс. рублей под 4,4%, 4,7% и 4,9% годовых соответственно. Выплата процентов осуществляется в конце срока.

Вклад «Здоровый стандарт Онлайн» открывается также только в личном кабинете в интернет-банке. Его срок составляет 370 дней, сумма — от 15 тыс. рублей, ставка — 5,5% годовых. Предполагается ежемесячная капитализация процентов.

Возможность внесения дополнительных взносов предусмотрена для всех депозитов, кроме «Онлайн Стандарта», «Здорового стандарта» и «Здорового стандарта Онлайн».

По вкладам «Универсальный стандарт» и «Платиновый стандарт» возможны расходные операции при условии сохранения неснижаемого остатка.

При досрочном изъятии вкладов доход за неполный срок начисляется исходя из процентной ставки 0,01% годовых по всем вкладам, кроме «Платинового стандарта», по которому предусмотрена специальная ставка расторжения. По ранее начисленным процентам банк производит перерасчет и удерживает излишне выплаченные проценты из суммы вклада.



Действующие ставки утверждены на период с 4 по 17 мая 2021 года включительно.