Российские мошенники научились использовать роботов, похожих на тех, которыми пользуются финансовые организации, обзванивая клиентов с индивидуальными предложениями, пишут «Известия» , ссылаясь на экспертов в банковской сфере. По словам руководителя практики аналитических решений для противодействия мошенничеству и финансовым преступлениям SAS Россия/СНГ Алексея Коняева, мошенники используют роботов в целях экономии усилий на первом этапе разговора — так идет отсев потенциальных жертв, которые не ведутся на их уловки и сбрасывают звонок. Основным инструментом мошенников остается психологическое давление: если человек не сбросил звонок и проявил заинтересованность, то его переводят на человека — якобы сотрудника банка, который продолжит разговор. Потому отличить злоумышленника от настоящей финансовой организации нетрудно, отметил эксперт.

По мнению сооснователя банка для предприятий и предпринимателей «Точка» Константина Ковалева, мошенники стали использовать роботов еще и потому, что они вызывают у абонентов меньше подозрений, чем живые люди. Конкретные фразы программы могут быть разными, но общий смысл сведется к одному — либо получить значимую информацию, либо убедить сделать денежный перевод. Почти все мошенники одинаково отличаются от роботов и сотрудников банков, пояснил руководитель направления информационной безопасности ITGLOBAL.COM Александр Зубриков. Во-первых, причина звонка обязательно будет тревожной, во-вторых, мошенники почти всегда запрашивают данные карты или предлагают перевести средства на «безопасный» счет.

Мошенники стали обманывать россиян под видом отключения их карт от SWIFT В конце апреля Европарламент опубликовал проект резолюции, в котором было предложено отключить Россию от этой системы.

Настоящий сотрудник банка никогда не будет выспрашивать информацию о данных карты, тем более трехзначный код на ее обратной стороне, объяснил Коняев. Также мошенники в отличие от сотрудников банка активно используют методы психологического давления — пытаются запугать человека, прибегая к таким аргументам, как «нужно действовать срочно», «ваши средства в опасности» и так далее.

Тем, кто стал жертвой мошенников, необходимо позвонить в банк и заблокировать карту, по возможности попросить отменить трансакцию, а если мошенникам удалось получить конфиденциальные данные и совершить перевод, то также необходимо написать и заявление в полицию, отметил Зубриков.

В случае если сумма похищенных денежных средств более 2,5 тыс. рублей, это будет расцениваться как мошенничество, а если менее указанной суммы — то как административное правонарушение, пояснил юрист ЕЮС Олег Черкасов.