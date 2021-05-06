Основные фондовые торги в РФ завершились в четверг в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 0,4% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 658,27 пункта. Индекс РТС повысился на 0,97% — до уровня 1 550,64.

Акции Мосбиржи подорожали на 2,16%, «Газпрома» — на 0,72%, СберБанка — на 2,21%, iHHRU-адр — на 2,25%, «ПИК» — на 2,98%, «Полюса» — 3,71%.

Как отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова, к 17:45 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,26%, до 3 652,85 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 0,80%, до 1 547,98 пункта. В самом значительном плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи финансов (плюс 1%). В наибольшем минусе находился индекс Мосбиржи нефти и газа (минус 0,24%). В лидерах по росту котировок оказались бумаги «Полюса» (плюс 2,97%), «En+ Group» (плюс 2,41%), «ПИКа» (плюс 1,99%), РУСАЛа (плюс 1,93%). Лидерами снижения стали «ТГК-2» (минус 3%), «Юнипро» (минус 1,77%), «Яндекс» (минус 1,59%), «Башнефть» (минус 1,4%), отметила Кожухова.