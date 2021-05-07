Российские банки в апреле 2021 года выдали розничных кредитов на общую сумму 1,3 трлн рублей. Это рекорд по месяцу за всю историю наблюдения, то есть с 2014 года. Об этом свидетельствуют предварительные подсчеты аналитической компании Frank RG на основе передаваемых банками данных о результатах работы за месяц. Уточняется, что данные представлены без учета рынка кредитных карт.

Отмечается, что результаты некорректно сравнивать с апрелем прошлого года (+178%) из-за прошлогоднего обвала кредитования в результате пандемии и локдауна. При этом валовый объем выданных кредитов за четыре месяца этого года составляет 4,2 трлн рублей, что на 47% больше, чем в прошлом году, и на 51% выше результатов 2019 года.



«Мы оцениваем ситуацию на рынке розничного кредитования как возможное начало кредитного бума на фоне нового цикла роста ключевой ставки ЦБ, замедления роста экономики и падения доходов населения», — поясняется в релизе компании.



Наибольшую долю в объеме выданных кредитов в апреле заняли кредиты наличными (47,3%) и ипотека (43,3%). На автокредиты и кредиты в точках продаж пришлось 7,5% и 1,9% общего объема выданных кредитов. Наиболее активный рост — в сегменте автокредитования, где объем выданных кредитов находится на историческом максимуме второй месяц подряд. В апреле по программам автокредитования было выдано 97,4 млрд рублей. Прирост к апрелю 2020 года составляет 566%, а к апрелю 2019 года — 49%.

На историческом максимуме второй месяц подряд и объемы кредитов наличными — 613,8 млрд рублей в апреле и 571 млрд рублей в марте. Для сравнения: в декабре 2020 года (традиционно пиковый месяц) банки выдали куда меньше кредитов наличными — на 500,1 млрд рублей.

По ипотечным программам в апреле было выдано кредитов на 561,9 млрд рублей, что немногим ниже исторического месячного максимума в декабре 2020 года (562,3 млрд рублей). Сказывается влияние программы льготной ипотеки, запущенной в прошлом году и тогда же вызвавшей бум на рынке ипотеки, замечают аналитики.

Рост рынка кредитов в апреле связан сразу с несколькими причинами, отмечает генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов. «Это и сезонный фактор (население активно занимается строительством, покупает автомобили), и ожидание повышения ключевой ставки ЦБ (люди берут пока еще дешевые кредиты), и реализация отложенного спроса на кредитные продукты», — говорит Грибанов.

По его словам, риски роста просрочки в банковской системе пока невысоки: банки консервативны в оценке риска и не будут увеличивать объемы кредитных портфелей, снижая их качество. «Если же бум кредитования будет нарастать, ЦБ всегда может включить меры по охлаждению беззалогового кредитования за счет ужесточения нормативов», — уверен Грибанов.

