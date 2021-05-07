Основные фондовые торги в РФ завершились в пятницу ростом ключевых индикаторов, показывают данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи повысился на 0,67% и составил 3 682,69 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,73% до отметки 1 577,51 пункта.



Акции Мосбиржи подешевели 1,09%, «Газпрома» — на 0,6%. Бумаги «ЛУКОЙЛа» подорожали на 0,03%, СберБанка — на 1,01%, «Норильского никеля» — на 0,89%.

Рынок РФ рвется к новым высотам, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. По ее словам, пока российский фондовый рынок не собирается фиксировать прибыль за неделю.

«Индекс Мосбиржи продолжает обновлять максимумы и стремится к 3 690 пунктам, индекс РТС растет к 1 568 пунктам и подошел к пику 14 месяцев. За неделю рублевый индикатор вырос на 3,5%, обновляя максимумы ежедневно. Валютный индекс поднялся на 5,5%», — комментирует эксперт.