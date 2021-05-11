Длинные майские праздники привели к противоречивым движениям на рынке микрозаймов: в конце апреля отмечался высокий уровень их погашения: люди тратили полученные заранее зарплаты, чтобы занять вновь — выдачи в этот период также выросли, пишет «Коммерсант» . Так, в течение недели после объявления президентом майских каникул (с 24 по 30 апреля) прирост по погашениям составил порядка 15% по сравнению с аналогичным периодом марта, отметили в MФK «Лайм-Займ», где проанализировали статистику выдач и погашений.

По мнению председателя совета СРО МиР Эльмана Мехтиева, рост погашений в преддверии майских праздников вызван общим смятением, связанным с внезапными нерабочими днями. Клиентам комфортнее было закрыть обязательства, чтобы снизить риски выхода на просрочку, поясняет он.

По сравнению с аналогичным периодом марта отмечается прирост в количестве заявок порядка 11%, указали в «Лайм-Займе». Также вырос интерес заемщиков к продукту mini installment (займы до 25 тыс. рублей с оплатой по аннуитетному графику, несколькими платежами) — клиенты предпочитают оформлять меньшие суммы и закрывать долг в несколько платежей, чтобы равномернее распределять финансовую нагрузку, пояснили в МФК.

Длинные майские выходные стали неожиданностью для большинства граждан, поэтому заемщики, пользующиеся услугами МФО, были вынуждены корректировать свои финансовые планы на ходу, что привело к противоречивым трендам на рынке микрозаймов, указывают эксперты. По словам главного аналитика ГК «Алор» Алексея Антонова, из-за сохраняющейся тенденции отсутствия роста реальных располагаемых доходов населения граждане столкнулись с проблемой, что дополнительных средств на продолжительные выходные уже не найти, соответственно, закрывая старый заем, открывали небольшие новые. Ситуация с займами до 20—25 тыс. рублей будет актуальной для этого года, так как сохраняется высокая доля неопределенности относительно восстановления экономики, но из-за перехода ситуации с пандемией в относительно контролируемое русло потребность в займах у граждан будет и дальше возрастать.