Средний размер вложений в паевые инвестиционные фонды (ПИФы) в 2020 году снизился, сокращение составило до 29% по сравнению с 2019-м, пишут «Известия», ссылаясь на управляющие компании. По данным ЦБ, чистые активы в паевых инвестиционных фондах в 2020 году выросли на 12% по сравнению с 2019-м и превысили 5 трлн рублей, однако массовый приток розничных инвесторов привел к снижению среднего размера вложений физлиц в фонды. Приход новых вкладчиков в 2020 году оказался рекордным за всю историю ПИФов, их число выросло на 200%, достигнув 2,6 млн.

Сильнее всего средний размер вложения в 2020 году по сравнению с 2019-м снизился в «Сбер Управлении Активами». Там показатель сократился на 29%, до 718 тыс. рублей. Основной причиной стало введение в марте прошлого года возможности сделать вложение онлайн и расширение аудитории ПИФов. Число клиентов в 2020 году увеличилось на 93% и достигло 136 тыс., рассказал руководитель отдела продаж компании Андрей Макаров. Средний размер вложений пайщиков уменьшился на 20%, до 170 тыс. рублей, сообщил директор по поддержке продаж и клиентскому опыту «БКС Мир Инвестиций» Андрей Верещагин. Кроме притока большого числа новых инвесторов и активного развития онлайн-продаж, где чек традиционно ниже, дополнительной причиной он считает сокращение минимальных сумм вложений. Тенденцию к снижению среднего размера инвестиций в прошлом году также подтвердили в ПСБ и «Финаме». Такой тренд будет сохраняться до полноценной коррекции на финансовых рынках и при условии роста процентных ставок, уверен директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

В 2020 году россияне активно инвестировали в иностранные активы, в том числе ПИФы, рассказали в регуляторе. Не все ПИФы, вкладывающие средства в иностранные активы, показали рост, сообщил Макаров. Например, паи открытого фонда, инвестирующего в акции добывающих компаний, подешевели на 3,77% за 2020 год. Наиболее правильная стратегия — вкладывать деньги на срок три — пять лет и не выходить в моменты снижения, объяснил эксперт. Также при вложениях в ПИФы оплачивается комиссия управляющей компании, которая может съедать значительную часть доходности, особенно при консервативных стратегиях инвестирования, предупредил управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков.

Значительный рост вложений в иностранные активы в 2020 году подтвердили в УК «Сбер Управление Активами», «БКС Мир инвестиций», «Газпромбанк — Управление активами» и «Открытие». ПИФы для многих вкладчиков становятся дополнительным инструментом долгосрочных сбережений, на фоне низких ставок по депозитам они переводят в коллективные инвестиции существенную часть средств, рассказал Верещагин. В 2021 году следует ожидать продолжения тенденций снижения средней суммы вложений в ПИФы и роста рынка паевых инвестиционных фондов за счет средств розничных клиентов, уверен директор методологического департамента НРА Юрий Ногин.

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