Объем международных резервов РФ на 1 мая составил 590,476 млрд долларов против 573,322 млрд на 1 апреля 2021 года. Такие данные на начало отчетных дат опубликовал ЦБ.

Таким образом, за апрель показатель повысился на 17,154 млрд долларов.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Рост был зафиксирован по всем составляющим ЗВР.

Так, резервы в иностранной валюте увеличились с 435,984 млрд долларов на начало апреля до 447,411 млрд на 1 мая 2021-го, резервы в СДР — с 6,885 млрд до 6,976 млрд, резервная позиция в МВФ — с 5,166 млрд до 5,234 млрд долларов; в итоге общий объем валютных резервов вырос с 448,035 млрд до 459,622 млрд долларов.

Кроме того, увеличился стоимостный объем монетарного золота: со 125,287 млрд долларов на 1 апреля этого года до 130,855 млрд на 1 мая.

За январь — апрель 2021 года международные резервы РФ уменьшились на 5,298 млрд долларов (с 595,774 млрд на 1 января).



Как свидетельствуют материалы ЦБ, за 2020 год международные резервы РФ прибавили порядка 41,4 млрд долларов (после роста на 85,9 млрд в 2019-м). При этом летом прошлого года объем резервов доходил до нового исторического максимума — 600,7 млрд долларов на 7 августа 2020-го.