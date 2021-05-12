Операторы с 1 июня не смогут оказывать услуги связи уже подключенным телематическим абонентам (М2М, machine to machine) — счетчикам, видеорегистраторам, видеокамерам, банкоматам и POS-терминалам, сказано в отзывах сотовых компаний к проекту постановления правительства о регистрации корпоративных абонентов, пишет «Коммерсант» . С июня вступают в силу поправки к закону «О связи», регулирующие оборот «серых» сим-карт; они предписывают всем подключаемым юрлицам вносить в Единую систему идентификации и авторизации (ЕСИА) сведения о пользователях карт, но в самой ЕСИА такая возможность до сих пор не реализована, указывают операторы. Они получили отсрочку для регистрации корпоративных абонентов до 30 ноября, но эта отсрочка не распространяется на сим-карты, используемые в устройствах. Компании «МТС», «МегаФон» и Tele2 предлагают предусмотреть переходный период для регистрации действующих пользователей М2М-сим-карт.

По словам собеседника издания, поправки к закону «О связи» об уточнении способов заключения договоров на услуги связи и мониторинга сведений об абонентах принимались в конце 2020 года в большой спешке, так что вопрос регулирования М2М-сим-карт был упущен. Представитель Минцифры сообщил, что переходный период будет и операторы смогут в течение трех месяцев после вступления в силу постановления правительства внести в ЕСИА информацию об М2М-сим-картах. Такая возможность откроется на портале госуслуг к июню 2021 года, отметили в ведомстве.

Роскомнадзор объяснил необходимость сбора данных абонентов У операторов будет 15 дней на то, чтобы внести актуальные данные для «серых» сим-карт, в противном случае они будут оштрафованы.

Согласно закону, после 1 декабря операторы должны будут провести проверку и, если в ЕСИА не будет нужных сведений от юрлиц или они окажутся недостоверными, прекратить оказание услуг такому абоненту. Требования не распространяются на организации, заключившие договор об оказании услуг связи в рамках госзакупок, указано в законе. Для контроля за исполнением Роскомнадзор должен создать специальную информационную систему, на которую ранее запросил 386,5 млн рублей на три года, говорилось в документах ведомства. В Роскомнадзоре не ответили на запрос издания.

В СберБанке знают о необходимости регистрации корпоративных абонентов в ЕСИА, сообщил его представитель. В настоящий момент кредитная организация работает над технической реализацией исполнения требования ФЗ. Но не все клиенты операторов — юридические лица осведомлены о необходимости вносить сведения в ЕСИА о конечных пользователях корпоративных сим-карт, сообщили в одном из крупных банков.