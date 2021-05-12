Курс российской валюты в 2021—2023 годах ожидается фактически стабильным, но к 2027 году он ослабнет и составит 80 рублей за доллар. К таким выводам пришли опрошенные «Центром развития» НИУ «Высшая школа экономики» профессиональные прогнозисты из России и других стран.



«Курс рубля ожидается фактически стабильным в 2021—2023 годах с постепенным его ослаблением до 80 рублей за доллар к 2027 году. При этом очевидно, что в долгосрочном плане ожидания экспертов означают довольно заметное укрепление реального курса», — говорится в консенсус-прогнозе, опубликованном в очередном выпуске бюллетеня НИУ ВШЭ «Комментарии о государстве и бизнесе» .



Каких-либо заметных изменений нефтяных цен и валютного курса эксперты в течение ближайших двух лет не ожидают.