Минцифры принято решение ввести переходный период для регистрации М2М-сим-карт в рамках проекта постановления правительства РФ, утверждающего перечень необходимых сведений для регистрации корпоративных абонентов в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Об этом сообщили в пресс-службе министерства. Так, для операторов будет предусмотрена возможность в течение трех месяцев с момента вступления в силу данного документа внести информацию об М2М-сим-картах, используемых в устройствах, в ЕСИА.

К июню 2021 года россияне также смогут дистанционно заключать договоры на оказание услуг связи с использованием функционала портала госуслуг.

У каждого оборудования существует свое наименование, а также идентификатор, который в том числе необходимо внести в составе сведений для более точной идентификации пользовательского оборудования абонента. Это позволит избежать ошибок при идентификации в случае полного совпадения всех остальных параметров. Вместо IMEI может быть MAC-адрес оборудования или иной идентификатор, добавили в министерстве.

В пресс-службе «ВымпелКома» сообщили , что ФЗ 533-ФЗ имеет обратную силу только в отношении обязательства внесения данных пользователей услуг связи абонента — юридического лица / ИП. По договорам, заключенным до 1 июня, в ЕСИА данные таких пользователей должны быть внесены до 30 ноября 2021 года. Закон не содержит оговорки об обратной силе в отношении внесения данных по М2М-услугам. Таким образом, в компании считают, что обязанность вносить в ЕСИА данные по М2М-сервисам не распространяется на договоры, заключенные до вступления в силу 533-ФЗ. В «МегаФоне» рассчитывают, что до 1 июня появятся необходимые подзаконные нормативные правовые акты для реализации закона. Логичным было бы отвести для отсрочки срок, предусмотренный законом для корпоративных карт, до конца ноября этого года, сообщили в Tele2.