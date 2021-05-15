Банк ДОМ.РФ запустил акцию «Кредит под 0,1%», которая продлится в период до 30 июня 2021 года включительно. В рамках предложения оформить кредит можно по ставке 0,1% годовых. Она устанавливается с четвертого ежемесячного платежа и до полного погашения, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Для участия в акции необходимо подать заявку и оформить кредит со страхованием. Автоматическая система выберет 10 победителей», — говорится в релизе.

Минимальная ставка по потребительским кредитам в Банке ДОМ.РФ не в рамках акции установлена на уровне от 4,9%. Максимальная сумма составляет 5 млн рублей, срок — до семи лет с возможностью досрочного погашения без комиссий и ограничений. Кредит доступен без залога.