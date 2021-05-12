Агентство по страхованию вкладов в апреле 2021 года выплатило страховое возмещение 20,7 тыс. вкладчиков на общую сумму 10 млрд рублей, включая 2,1 тыс. юридических лиц, которым выплачено 833,8 млн рублей, следует из релиза АСВ.

В прошлом месяце страховые случаи наступили в отношении семи банков — участников системы страхования вкладов.

В апреле за страховым возмещением по 11 случаям, наступившим с начала 2021 года, обратились 20 тыс. вкладчиков. Им выплачено 9,9 млрд рублей, в том числе 829,6 млн рублей получили 2,1 тыс. юридических лиц.

Также по ранее наступившим страховым случаям обратились за возмещением 676 вкладчиков 87 банков, которым выплачено 97 млн рублей. В том числе 4 млн рублей выплачено 12 обратившимся юридическим лицам.



Всего с начала года АСВ выплатило страховое возмещение на общую сумму 13,2 млрд рублей. Средства получили 29 тыс. обратившихся вкладчиков, в том числе 1,1 млрд рублей — 2,9 тыс. юридических лиц.