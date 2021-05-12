Глава ЦБ Эльвира Набиуллина считает паевые инвестиционные фонды и доверительное управление оптимальными продуктами для инвесторов, недавно пришедших на рынок. Об этом она заявила в ходе онлайн-сессии «Диалог с регулятором», организованной Национальной ассоциацией участников фондового рынка, сообщает РБК .

«На мой взгляд, оптимальной точкой входа на фондовый рынок для начинающего розничного инвестора как раз являются доверительное управление и ПИФы. Самостоятельное инвестирование действительно рискованно и не может быть таким диверсифицированным, здесь могут быть и разочарования», — сказала она.

Сейчас наблюдается явный перекос в сторону самостоятельного выхода частных инвесторов на финансовый рынок в противовес пассивному коллективному инвестированию, когда средства отдаются профессиональному управляющему, отметила глава ЦБ. При этом она подчеркнула, что у начинающего инвестора может быть недостаточно опыта и знаний, чтобы оценить соотношение доходов и рисков.

По мнению Набиуллиной, начинающему инвестору сначала надо получить положительный опыт, а потом он будет предъявлять спрос на более сложные финансовые инструменты. Здесь оптимальным выходом может стать именно пассивное коллективное инвестирование. Объемы коллективных инвестиций в стране за прошлый год выросли в три раза, однако этот объем составляет около 1% от ВВП при среднемировом значении в 75%. В некоторых странах доля активов коллективного инвестирования достигает 100% от ВВП.

Регулятор считает коллективное инвестирование важным направлением и планирует предложить изменения в законодательстве, в том числе налоговом, чтобы сделать коллективные инвестиции не менее выгодными, чем индивидуальные инвестиционные счета.

Набиуллина предлагает ограничить льготы по ИИС при инвестировании в иностранные бумаги Количество граждан, предпочитающих инвестировать с ИИС в иностранные ценные бумаги, увеличивается, отметила глава ЦБ.

По мнению регулятора, защита прав начинающих инвесторов важна для долгосрочного развития рынка. По словам главы ЦБ, очень важно, чтобы и профессиональные участники финансового рыка проявили зрелость и относились к новичкам как к клиентам на всю жизнь. «Мы пока этого не видим», — отметила Набиуллина.

В декабре прошлого года ЦБ рекомендовал банкам не продавать населению сложные инвестпродукты, такие как деривативы, структурные облигации, торговлю с плечом на заемные средства и комбинированные вклады. Глава Банка России направила банкам и брокерам письмо с рекомендацией воздержаться от продаж сложных продуктов неквалифицированным инвесторам до старта тестов на знание рисков финансового рынка.

ЦБ: банкам не следует предлагать на сайтах и в приложениях комбинированные продукты в одном разделе с обычными вкладами Например, инвестиционное страхование жизни, брокерский счет или в доверительное управление.

Поводом для такого обращения Набиуллиной стало то, что профессиональные участники рынка и банки предлагают неквалифицированным инвесторам инвестпродукты, «содержащие высокие инвестиционные риски и характеристики которых сложны для понимания». Регулятор оценил объем инвестиционных продуктов с «мутной структурой», приобретенных гражданами, в сумму до 600 млрд рублей.



В январе в Госдуму был внесен законопроект о временном запрете продаж сложных финпродуктов неквалифицированным инвесторам. В марте Госдума одобрила этот законопроект в первом чтении. После внесения поправок Госдума рассмотрит его во втором чтении в мае. Само тестирование частных инвесторов предполагается запустить с 1 октября 2021 года.