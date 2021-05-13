Одна из крупнейших продуктовых сетей «Лента» обратилась к поставщикам социально значимых продуктов первой необходимости с просьбой не повышать цены как минимум до конца сентября, пишет «Коммерсант» . Перечень товаров установлен правительством в июле 2010 года, это мясо, рыба, масло, молоко, сахар, соль, чай, хлеб, крупы, макаронные изделия, картофель. Как сказано в письме, цены на эти продукты «имеют тенденцию к росту», поэтому компания будет стремиться удерживать их. При поступлении запросов о повышении цен на товары из перечня сеть обязана немедленно проинформировать соответствующие госорганы, подчеркивается в документе.

По словам источника издания среди производителей, «Лента» уже вступила в переговоры с ними об отказе от повышения цен. Также собеседник называет это негативным примером демонстрации доминирующего положения на рынке. По его словам, «Лента» не делает различий между повышением цен на 1—2% и на 10%, к тому же руководствуется достаточно условным перечнем товаров. Часть компаний будет настаивать на пересмотре ценника, угрожая выводом товаров из ассортимента, считает источник. По его словам, сами сети сегодня испытывают повышенное давление из-за роста контроля за ценами за стороны госорганов.

Премьер РФ оценил результат сдерживания цен на продукты Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России.

Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов отмечает, что социально значимые продукты и так представлены с минимальной розничной наценкой, так как выступают важным источником трафика и индикатором для покупателей об общем уровне цен в магазине. По его словам, «Лента» может пытаться как-то «охладить своих поставщиков», но если повышение цен носит объективный характер, в лучшем случае эффект удастся растянуть и отложить.

В Минсельхозе отметили, что находятся в постоянном взаимодействии с объединениями и крупными производителями для недопущения необоснованного повышения стоимости продукции и не ожидают резкого роста цен на базовые продукты в 2021 году. За счет сохранения необходимых объемов продовольствия на внутреннем рынке, поддержания рентабельности производителей динамика цен на базовые продукты останется в пределах общей инфляции, считают в ведомстве.