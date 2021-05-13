СберБанк завершил акцию по потребительским кредитам.

Так, по «Потребительскому кредиту без обеспечения» клиенты могут получить до 300 тыс. рублей по ставке от 12,9% до 19,9%, от 300 тыс. до 1 млн рублей — от 11,9% до 16,9%, от 1 млн рублей — от 11,9% до 12,9%.

Оформив «Потребительский кредит под поручительство», клиенты могут получить до 300 тыс. рублей по ставке от 11,9% до 19,9%, от 300 тыс. до 1 млн рублей — от 11,9% до 16,9%, от 1 млн рублей — от 11,9% до 12,9%.

«Потребительский кредит на рефинансирование» доступен на следующих условиях: до 300 тыс. рублей ставка составит от 12,9% до 16,9%, от 300 тыс. до 1 млн рублей — 12,9%, от 1 млн рублей — 11,9%.

«С 5 марта по 12 мая 2021 года СберБанк снизил процентные ставки по потребительским кредитам. Сегодня ставки вернулись к прежним значениям», — уточнила эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.