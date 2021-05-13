СберБанк начал выдавать ипотеку на строительство частных домов по программе господдержки семей с детьми после того, как правительство России расширило условия этой программы, говорится в сообщении кредитной организации. Льготная ставка на строительство частного дома составляет 5,3% годовых и фиксируется на весь срок кредитования — до 30 лет.

Программа действует для семей, у которых в период с 1 января 2018 года до 1 марта 2023-го родился второй или последующий ребенок, а также для семей, в которых есть ребенок с инвалидностью.

Сумма кредита может составить до 12 млн рублей — при покупке или строительстве жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, до 6 млн рублей — в других регионах. Первоначальный взнос — от 15% стоимости недвижимости. Также по программе господдержки семьи с детьми могут приобрести квартиры в новостройке по ставке от 0,1% годовых в рамках программы субсидирования от застройщика и от 5% годовых при электронной регистрации сделки.

По словам первого заместителя председателя правления СберБанка Александра Ведяхина, за I квартал 2021 года банк получил более 13 тыс. заявок на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в рамках различных программ, в то время как в I квартале прошлого года этот показатель составил чуть более 6 тыс. заявок. Выдано 1,87 млрд рублей ипотеки на ИЖС, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года более чем в два раза, отметил Ведяхин.