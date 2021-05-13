Уровень общей безработицы в России составил 5,4% по итогам марта 2021 года, общее число безработных опустилось ниже 4,1 млн человек, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Он добавил, что снижается и число зарегистрированных в центрах занятости безработных граждан. «По состоянию на 12 мая это уже менее 1 миллиона 530 тысяч человек. Из них почти 700 тысяч граждан стоят на учете с прошлого года», — отметил министр.

По словам Котякова, более 640 тыс. человек трудоустроены в России по состоянию на конец марта, однако необходимо обеспечить занятость еще порядка 975 тыс. человек для достижения допандемических показателей. «Для достижения целевого результата необходимо обеспечить занятость еще для почти 975 тысяч человек», — сообщил он. Котяков указал, что с начала восстановительного процесса удалось увеличить число занятых на 644 тыс. граждан.

Ситуация с безработицей остается сложной в республиках Коми и Марий Эл, Алтайском крае и Псковской области, отметил министр. «В 17 регионах допандемические показатели по числу занятых уже достигнуты. В 40 субъектах численность занятых восстанавливается по прогнозу или с небольшим опережением. <...> Но в четырех регионах ситуация сложная. Здесь мы видим плохую динамику по достижению целевых показателей, также мы видим — общее количество занятых снижается <...>. Это республики Коми и Марий Эл, Алтайский край и Псковская область», — сказал он на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.