Объем международных резервов РФ на 7 мая составил 590,6 млрд против 590,5 млрд долларов на 30 апреля текущего года. Такие данные на конец отчетных дат опубликовал ЦБ.

Таким образом, за первую неделю мая показатель вырос на 0,1 млрд долларов.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

При этом в период с января по апрель 2021 года международные резервы РФ уменьшились на 5,3 млрд долларов.

Напомним, что за 2020 год международные резервы РФ прибавили порядка 41,4 млрд долларов (после роста на 85,9 млрд в 2019-м). При этом в прошлом году объем резервов обновил исторический максимум: на 7 августа 2020-го он достиг 600,7 млрд долларов.

