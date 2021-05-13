Российский финансовый рынок в апреле сохранял устойчивость, при этом нерезиденты, несмотря на санкции, продолжили присутствовать на первичном рынке государственного долга. Ситуация оценивается в новом выпуске «Обзора рисков финансовых рынков» от ЦБ.

На российском долговом рынке доходности облигаций федерального займа в первой половине апреля росли на ожиданиях инвесторами введения дополнительных санкций со стороны США, констатируют в ЦБ. Тем не менее на новые ограничения рынок отреагировал спокойно, при этом доходности ОФЗ непосредственно после их введения даже снижались (в среднем по кривой рост доходности в апреле составил 7 базисных пунктов).

Ограниченное влияние новых санкций на российский государственный долг связано с наличием достаточного спроса локальных участников для замещения нерезидентов и низкой величиной государственного долга России по отношению к ВВП (наименьший показатель среди стран G20), поясняют в Центробанке.

Доля вложений нерезидентов на счетах иностранных депозитариев в НРД в общем объеме рынка ОФЗ в апреле снизилась на 1,4 процентного пункта и на конец месяца составила 18,8%, а объем вложений сократился на 130 млрд рублей. Тем не менее по абсолютной величине вложений (на 30 апреля — 2,788 трлн рублей) участие иностранных инвесторов на рынке ОФЗ остается на средних уровнях 2020—2021 годов, подчеркивает регулятор.

Также ЦБ напоминает, что, несмотря на негативный геополитический фон, Минфин России в апреле выполнил план размещения ОФЗ на II квартал на 49%.

В числе прочего в обзоре отмечается, что на российском фондовом рынке значение индекса Мосбиржи в апреле обновило исторический максимум (3 611 пунктов).



На валютном рынке «спот» иностранные участники после объявления санкций 15 апреля перешли к нетто-продажам иностранной валюты (после 15 апреля ими было продано валюты на сумму, эквивалентную 63 млрд рублей). В ЦБ уточняют, что иностранные инвесторы стали выступать нетто-продавцами иностранной валюты на внутреннем рынке РФ впервые с ноября прошлого года.