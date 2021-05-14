Банк России впервые вступил в очный спор из-за политики регулятора с сооснователем En+ и «Русала», а теперь и главой наблюдательного совета Института экономики роста имени Столыпина миллиардером Олегом Дерипаской.

На заседании набсовета Института экономики роста в четверг, 13 мая, предприниматель спросил у директора департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилла Тремасова, возможно ли в концепции ЦБ достичь поставленной президентом цели опередить по темпам роста экономики среднемировые показатели в два раза и обеспечить соответствующий рост доходов россиян.

Тремасов ответил, что долгосрочные темпы экономического роста зависят от производительности капитала и труда, а не от монетарной политики регулятора. «Мы можем оптимизировать траекторию роста, проводя контрциклическую политику, предотвращая перегревы экономики, спады спроса, мы можем максимизировать рост в долгосрочной перспективе», — объяснил он.

Представитель регулятора добавил также, что сейчас эксперты оценивают потенциал роста российской экономики в 1,5—2%. «А вы об этом президенту докладываете? Вы же один из источников информации, он рассчитывает на темпы роста 5%, вы говорите — 1—1,5%», — спросил Дерипаска, подчеркнув, что это политический вопрос.

Тремасов в ответ указал на оценки Минэкономразвития, на основе которых верстается бюджет, и подчеркнул, что даже правительство признает, что экономика вряд ли сможет расти быстрее. Представитель ЦБ добавил, что в этом году ВВП увеличится на 4%, так как это будет восстановительный рост.

«Потом, скорее всего, без каких-то серьезных преобразований, увеличения инвестиционной активности, роста инвестиций в экономику мы не сможем расти быстрее потенциала. 2% — это то, на что можно ориентироваться в долгосрочных планах», — добавил Тремасов.

Дерипаска назвал решение ЦБ по ставке атакой на доходы граждан По мнению бизнесмена, решение регулятора преследует политические цели, в частности, «похоронить молодое правительство технократов Мишустина». Повышение ставки он сравнил с «несанкционированным митингом на Красной площади».

Затем Дерипаска спросил, планирует ли ЦБ публиковать стенограммы заседаний совета директоров. Представитель Центробанка ответил, что регулятор в пресс-релизах старается давать достаточно подробное описание и обоснование принимаемых решений. «Более того, в докладе мы раскрываем моменты, связанные с прогнозом и общей оценкой. Поэтому Банк России в этом плане стремится к повышению прозрачности», — пояснил он.

Тремасов добавил, что когда-нибудь регулятор будет публиковать стенограммы заседаний, но пока это не обсуждается.

Он также прокомментировал призыв Дерипаски снизить ключевую ставку, чтобы сделать кредиты доступнее для экономики. По словам представителя регулятора, это позволит повлиять разве что на облигации федерального займа. «Но долгосрочные и среднесрочные ставки во многом зависят от доверия к денежно-кредитной политике и от того, как рынок оценивает инфляционные ожидания», — сказал он.

Дерипаска регулярно выступает с критикой политики Центробанка. Так, в марте прошлого года он обвинял банк в бездействии на фоне пандемии коронавируса. В декабре бизнесмен назвал высокие проценты по кредитам причиной подорожания продуктов, а в январе этого года возложил на регулятора ответственность за сокращение населения страны. Весной миллиардер раскритиковал решение ЦБ повысить ставку, назвав его «атакой на доходы россиян».