Профицит ликвидности банковского сектора РФ увеличился в апреле, прогноз профицита ликвидности на конец года также повышен, свидетельствуют данные обзора ЦБ «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» .

Как отмечается в материале, в среднем за апрельский период усреднения обязательных резервов структурный профицит ликвидности составил 1,6 трлн рублей (за мартовский период усреднения — 1,7 трлн). При этом на начало мая профицит ликвидности увеличился относительно начала апреля на 0,5 трлн рублей и составил 2 трлн.

Рост профицита ликвидности в конце апреля был связан в первую очередь с ожиданиями повышения ключевой ставки на заседании совета директоров Банка России 23 апреля, поясняет регулятор. В результате, как и месяцем ранее, банки выполняли усреднение обязательных резервов с некоторым опережением и только после заседания увеличили предложение на недельных депозитных аукционах и снизили остатки на корсчетах в Банке России.

«Перед майскими праздниками увеличился спрос на наличные деньги, — сообщают также в ЦБ. — Кредитные организации пополняли кассы и банкоматы, как и в аналогичные периоды прошлых лет. Однако за счет большего количества объявленных нерабочих дней отток ликвидности из банков превысил средние сезонные значения (в апреле 2016—2019 годов — 0,3 трлн рублей) и составил 0,4 трлн рублей. При этом указанный рост наличных денег в обращении, как ожидается, будет носить краткосрочный характер, и в мае эти средства вернутся в банки. Оперативные данные за первые две недели мая подтверждают это».

В апреле к оттоку средств также привели крупные налоговые платежи, которые превысили расходы бюджета, добавляют в Центробанке.

Прогноз профицита ликвидности на конец 2021 года повышен на 0,1 трлн рублей, до 0,9—1,5 трлн. Уточнены предпосылки о темпах возврата в банки части наличных денег, спрос на которые повысился в период пандемии, и об увеличении объемов размещения временно свободных бюджетных средств в банках. В частности, поясняется, что, «как и ранее, прогноз Банка России учитывает предпосылку о постепенном возврате в течение ближайших лет в банки части наличных денег, спрос на которые повысился в период пандемии. Однако с учетом фактических данных с начала года прогноз возврата в банки наличных денег снижен на 0,2 трлн рублей».

Ранее новые ожидания по профициту банковской ликвидности Центробанк представил в докладе о денежно-кредитной политике.

ЦБ повысил прогноз профицита ликвидности банков на конец года Как и ранее, прогноз регулятора учитывает предпосылку о постепенном возврате в течение ближайших лет в банки части наличных денег, спрос на которые повысился в период пандемии.

В «Обзоре ликвидности» также говорится, что ситуация с валютной ликвидностью остается благоприятной.

В числе прочего из него следует, что решение совета директоров Банка России 23 апреля повысить ключевую ставку на 50 базисных пунктов не было неожиданным для рынка и поэтому не оказало существенного влияния на ставки денежного рынка.



«Кривая доходности ОФЗ в апреле выросла на коротком участке в связи с ожиданиями более раннего возврата к нейтральной денежно-кредитной политике и снизилась на длинном конце из-за уменьшения санкционных рисков и снижения доходности гособлигаций США. Динамика курса рубля в течение месяца определялась преимущественно геополитическим фоном», — указано также в обзоре.