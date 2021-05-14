Сборы «Росгосстраха» за первые три месяца 2021 года составили 23,6 млрд рублей. Это на 5,5% больше, чем в I квартале прошлого года (22,3 млрд рублей), сообщается в релизе компании.

Значительную часть страховой премии обеспечили страхование имущества физических и юридических лиц, банкострахование, добровольное медицинское страхование и автострахование — как ОСАГО, так и каско.

В каналах продаж, которые сегодня использует «Росгосстрах» для дистрибуции своих страховых продуктов, также наблюдается в основном положительная динамика, подчеркивают в компании. Наиболее значительные темпы роста в I квартале продемонстрировали корпоративный (107,6%) и партнерский (106,7%) каналы продаж, а также агентский канал (103,7%).

Параллельно с развитием каналов продаж «Росгосстрах» в I квартале расширял и новые направления деятельности. Была запущена и развивалась цифровая платформа «Мой Сервис Мед».

Выплаты клиентам по всем видам страхования в I квартале 2021 года выросли на 12,5% до 9,6 млрд рублей. Как объясняют в «Росгосстрахе», на росте выплат сказались в первую очередь факторы сезонности: традиционное увеличение страховых событий в автостраховании, страховании от несчастных случаев, более частые обращения клиентов по ДМС.

Чистая прибыль СК «Росгосстрах» по ОСБУ составила 254 млн рублей.

Качество и размер активов «Росгосстраха» сегодня значительно превышают нормативные значения, установленные для страховых компаний, говорится в релизе организации.

В числе прочего в компании напомнили, что международное агентство S&P Global Ratings сразу после окончания I квартала 2021 года улучшило прогноз по рейтингу финансовой устойчивости и кредитному рейтингу «Росгосстраха». После пересмотра прогноз по рейтингам уровня «BB» изменен со «стабильного» на «позитивный».