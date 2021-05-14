Рост ставок по розничным вкладам в марте был сравнительно слабым, но в апреле и начале мая круг банков, повысивших депозитные ставки, расширился, что позволяет ожидать более выраженного роста ставок в ближайшие месяцы. Об этом говорится в обзоре Банка России «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» .

В ЦБ констатируют, что в марте многие банки повышали ставки по рублевым депозитам населения. «Впрочем, этот рост был сравнительно слабым. Из-за колебаний структуры рынка среднерыночная ставка по долгосрочным депозитам даже немного снизилась (менее чем на 0,1 процентного пункта), в краткосрочном сегменте рынка наблюдалось небольшое повышение ставок», — напоминает регулятор.

Центробанк показал движение депозитных ставок в марте Средневзвешенная ставка российских банков по вкладам физических лиц срочностью до года выросла в марте на 0,06 п. п., на сроки больше года — на столько же снизилась.

По его данным, «уверенный рост ставок происходил лишь в наиболее конкурентных сегментах рынка: в пользующемся интересом населения и относительно дешевом сегменте депозитов до востребования (прирост более чем на 0,1 п. п.) и в служащем источником долгосрочного фондирования сегменте депозитов на срок свыше трех лет (прирост более чем на 0,4 п. п.)».

Повышение ключевой ставки Банка России в марте и апреле в сочетании с ожиданиями ее дальнейшего возвращения к нейтральному уровню способствует более быстрому росту ставок на депозитном рынке, отмечает регулятор. «По данным оперативного мониторинга депозитных ставок, в апреле и начале мая расширился круг банков, повышавших ставки по депозитам. Это позволяет ожидать более выраженного роста депозитных ставок в ближайшие месяцы», — говорится в обзоре.

Там уточняется, что ставки по валютным депозитам в марте оставались низкими, не превышая 0,6% годовых как в сегменте вкладов в долларах США, так и в сегменте вкладов в евро.

Относительно кредитных ставок, в частности, сообщается, что в марте продолжилось снижение ставок для всех направлений розничного кредитования, что наиболее заметно проявилось в сегменте кредитов до года (снижение на 0,47 п. п.). Небольшое снижение долгосрочных ставок (на 0,04 п. п.) было, по информации Центробанка, обусловлено слабым снижением ипотечной ставки — с 7,26% в феврале до 7,23% в марте.

Последние данные (на текущий момент — за март) о ставках по розничным и корпоративным кредитам также представлены в инфографике ЦБ .



«Принятые Банком России решения о повышении ключевой ставки в марте и апреле в сочетании с ростом доходности гособлигаций создают предпосылки для плавного повышения ставок по банковским операциям, в том числе кредитным. В связи с этим ожидания банков — участников обследования условий банковского кредитования относительно будущих изменений условий кредитования скорректировались в сторону их ужесточения на горизонте II—III кварталов 2021 года. При этом конкуренция между банками за наиболее надежных заемщиков продолжит оказывать сдерживающее влияние на рост кредитных ставок», — прогнозирует регулятор.