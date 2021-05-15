Центробанк РФ определил среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) за период с 1 января по 31 марта текущего года , применяемые в качестве ориентиров для соответствующих договоров, которые финансовые организации будут заключать с физическими лицами в III квартале 2021-го. Тенденция к снижению ПСК пока перевешивает, но из нее есть исключения, свидетельствуют данные регулятора.

По кредитам как на новые, так и на подержанные автомобили значения ПСК в I квартале этого года снизились по сравнению с IV кварталом 2020 года .

Потребительские кредиты на цели приобретения автотранспортных средств с залогом автотранспортного средства

Автотранспортное средство Средняя ПСК за IV квартал 2020 года, % Средняя ПСК за I квартал 2021 года, % С пробегом до 1 тыс. км 11,947 11,662 С пробегом свыше 1 тыс. км 16,146 15,88

В отчетном квартале средняя ПСК для потребкредитов с лимитом кредитования уменьшилась, кроме кредитов с самым маленьким лимитом: в этом сегменте заемные средства стали дороже. Здесь и далее случаи роста ПСК обозначены в таблицах жирным шрифтом.

Потребительские кредиты с лимитом кредитования (по сумме лимита кредитования на день заключения договора)

Размер лимита, руб. Средняя ПСК за IV квартал 2020 года, % Средняя ПСК за I квартал 2021 года, % До 30 тыс. 23,35 24,32 От 30 тыс. до 300 тыс. 21,343 20,787 Свыше 300 тыс. 18,726 18,116

В POS-сегменте (целевые потребительские кредиты без обеспечения в торговых точках) ПСК снизилась для коротких сроков и повысилась для сроков более года, хотя и незначительно.

Целевые потребительские кредиты (займы), предоставляемые путем перечисления заемных средств торгово-сервисному предприятию в счет оплаты товаров (услуг) при наличии соответствующего договора с ТСП (POS-кредиты) без обеспечения

Размер кредита, руб. Средняя ПСК за IV квартал 2020 года, % Средняя ПСК за I квартал 2021 года, % Кредиты сроком до года До 30 тыс. 15,988 15,869 От 30 тыс. до 100 тыс. 16,136 15,733 Свыше 100 тыс. 14,064 12,953 Кредиты сроком свыше года До 30 тыс. 12,711 12,977 От 30 тыс. до 100 тыс. 12,516 12,561 Свыше 100 тыс. 12,523 12,696

В категории нецелевых потребительских кредитов, целевых без залога (кроме POS-кредитов) и кредитов на рефинансирование средняя ПСК преимущественно уменьшилась, а противоположное движение отмечено в коротких кредитах в сумме до 30 тыс. и от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, а также в сегменте кредитов сроком свыше года в сумме от 100 тыс. до 300 тыс. При этом обращает на себя внимание довольно существенное удешевление самых крупных коротких и самых небольших длинных кредитов (на 1,555 и 3,81 процентного пункта соответственно).

Нецелевые потребительские кредиты, целевые потребительские кредиты без залога (кроме POS-кредитов), потребительские кредиты на рефинансирование задолженности

Размер кредита, руб. Средняя ПСК за IV квартал 2020 года, % Средняя ПСК за I квартал 2021 года, % Кредиты сроком до года До 30 тыс. 22,737 23,417 От 30 тыс. до 100 тыс. 16,43 16,169 От 100 тыс. до 300 тыс. 14,11 14,189 Свыше 300 тыс. 10,424 8,869 Кредиты сроком свыше года До 30 тыс. 20,123 16,313 От 30 тыс. до 100 тыс. 17,772 17,461 От 100 тыс. до 300 тыс. 15,838 16,164 Свыше 300 тыс. 12,699 12,691

По выделяемым Центробанком в отдельную категорию потребительским кредитам, предоставляемым при условии получения заемщиком регулярных выплат на свой банковский счет, средняя ПСК снизилась с 12,104% в IV квартале 2020 года до 11,802% в I квартале 2021-го.

Напомним, в прошлом году ЦБ четыре раза уменьшал ключевую ставку (в общей сложности на 2 п. п.) после пяти снижений в 2019-м (в общей сложности на 1,5 п. п.). После последнего снижения ключевая ставка на протяжении более чем полугода находилась на уровне 4,25% (с 27 июля 2020-го). При этом на отчетный период — I квартал 2021-го — пришлось первое с 2018 года повышение ключевой ставки (на 0,25 п. п. до 4,5% с 22 марта). В апреле ставка была повышена еще на 0,5 п. п. до 5% годовых с 26 апреля. Изменение ключевой ставки зачастую заставляет кредитные организации пересмотреть свои ставки по кредитным и депозитным продуктам.

Центробанк в обзоре «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» за апрель написал, что его «решения о повышении ключевой ставки в марте и апреле в сочетании с ростом доходности гособлигаций создают предпосылки для плавного повышения ставок по банковским операциям, в том числе кредитным».

С 1 июля 2015 года банки, выдавая новые кредиты физлицам, не могут превышать среднерыночные значения ПСК более чем на треть. Согласно расчетам ЦБ, в III квартале 2021 года максимально допустимые значения ПСК по кредитам на новые и подержанные автомобили составят 15,549% и 21,173% соответственно, по кредитам с лимитом кредитования — 24,155— 32,427% в зависимости от суммы, по POS-кредитам — 16,748— 21,159% в зависимости от срока и суммы, по нецелевым, целевым без залога и кредитам на рефинансирование — 11,825— 31,223% также в зависимости от срока и суммы, по потребительским кредитам, предоставляемым при условии получения заемщиком регулярных выплат на свой банковский счет, — 15,736%.

С 24 июня 2018 года действует положение закона «О потребительском кредите (займе)», ограничивающее долю одного кредитора при расчете ПСК планкой в 20%.



Центробанк определяет среднерыночные значения полной стоимости потребительского кредита (займа) не только для кредитных, но и для микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных КПК и ломбардов.