Центробанк РФ определил среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) за период с 1 января по 31 марта текущего года, применяемые в качестве ориентиров для соответствующих договоров, которые финансовые организации будут заключать с физическими лицами в III квартале 2021-го. Тенденция к снижению ПСК пока перевешивает, но из нее есть исключения, свидетельствуют данные регулятора.

По кредитам как на новые, так и на подержанные автомобили значения ПСК в I квартале этого года снизились по сравнению с IV кварталом 2020 года.

Потребительские кредиты на цели приобретения автотранспортных средств с залогом автотранспортного средства

Автотранспортное средство

Средняя ПСК за IV квартал 2020 года, %

Средняя ПСК за I квартал 2021 года, %

С пробегом до 1 тыс. км

11,947

11,662

С пробегом свыше 1 тыс. км

16,146

15,88

В отчетном квартале средняя ПСК для потребкредитов с лимитом кредитования уменьшилась, кроме кредитов с самым маленьким лимитом: в этом сегменте заемные средства стали дороже. Здесь и далее случаи роста ПСК обозначены в таблицах жирным шрифтом.

Потребительские кредиты с лимитом кредитования (по сумме лимита кредитования на день заключения договора)

Размер лимита, руб.

Средняя ПСК за IV квартал 2020 года, %

Средняя ПСК за I квартал 2021 года, %

До 30 тыс.

23,35

24,32

От 30 тыс. до 300 тыс.

21,343

20,787

Свыше 300 тыс.

18,726

18,116

В POS-сегменте (целевые потребительские кредиты без обеспечения в торговых точках) ПСК снизилась для коротких сроков и повысилась для сроков более года, хотя и незначительно.

Целевые потребительские кредиты (займы), предоставляемые путем перечисления заемных средств торгово-сервисному предприятию в счет оплаты товаров (услуг) при наличии соответствующего договора с ТСП (POS-кредиты) без обеспечения

Размер кредита, руб.

Средняя ПСК за IV квартал 2020 года, %

Средняя ПСК за I квартал 2021 года, %

Кредиты сроком до года

До 30 тыс.

15,988

15,869

От 30 тыс. до 100 тыс.

16,136

15,733

Свыше 100 тыс.

14,064

12,953

Кредиты сроком свыше года

До 30 тыс.

12,711

12,977

От 30 тыс. до 100 тыс.

12,516

12,561

Свыше 100 тыс.

12,523

12,696

В категории нецелевых потребительских кредитов, целевых без залога (кроме POS-кредитов) и кредитов на рефинансирование средняя ПСК преимущественно уменьшилась, а противоположное движение отмечено в коротких кредитах в сумме до 30 тыс. и от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, а также в сегменте кредитов сроком свыше года в сумме от 100 тыс. до 300 тыс. При этом обращает на себя внимание довольно существенное удешевление самых крупных коротких и самых небольших длинных кредитов (на 1,555 и 3,81 процентного пункта соответственно).

Нецелевые потребительские кредиты, целевые потребительские кредиты без залога (кроме POS-кредитов), потребительские кредиты на рефинансирование задолженности

Размер кредита, руб.

Средняя ПСК за IV квартал 2020 года, %

Средняя ПСК за I квартал 2021 года, %

Кредиты сроком до года

До 30 тыс.

22,737

23,417

От 30 тыс. до 100 тыс.

16,43

16,169

От 100 тыс. до 300 тыс.

14,11

14,189

Свыше 300 тыс.

10,424

8,869

Кредиты сроком свыше года

До 30 тыс.

20,123

16,313

От 30 тыс. до 100 тыс.

17,772

17,461

От 100 тыс. до 300 тыс.

15,838

16,164

Свыше 300 тыс.

12,699

12,691

По выделяемым Центробанком в отдельную категорию потребительским кредитам, предоставляемым при условии получения заемщиком регулярных выплат на свой банковский счет, средняя ПСК снизилась с 12,104% в IV квартале 2020 года до 11,802% в I квартале 2021-го.

Напомним, в прошлом году ЦБ четыре раза уменьшал ключевую ставку (в общей сложности на 2 п. п.) после пяти снижений в 2019-м (в общей сложности на 1,5 п. п.). После последнего снижения ключевая ставка на протяжении более чем полугода находилась на уровне 4,25% (с 27 июля 2020-го). При этом на отчетный период — I квартал 2021-го — пришлось первое с 2018 года повышение ключевой ставки (на 0,25 п. п. до 4,5% с 22 марта). В апреле ставка была повышена еще на 0,5 п. п. до 5% годовых с 26 апреля. Изменение ключевой ставки зачастую заставляет кредитные организации пересмотреть свои ставки по кредитным и депозитным продуктам.

Центробанк в обзоре «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» за апрель написал, что его «решения о повышении ключевой ставки в марте и апреле в сочетании с ростом доходности гособлигаций создают предпосылки для плавного повышения ставок по банковским операциям, в том числе кредитным».

С 1 июля 2015 года банки, выдавая новые кредиты физлицам, не могут превышать среднерыночные значения ПСК более чем на треть. Согласно расчетам ЦБ, в III квартале 2021 года максимально допустимые значения ПСК по кредитам на новые и подержанные автомобили составят 15,549% и 21,173% соответственно, по кредитам с лимитом кредитования — 24,155— 32,427% в зависимости от суммы, по POS-кредитам — 16,748— 21,159% в зависимости от срока и суммы, по нецелевым, целевым без залога и кредитам на рефинансирование — 11,825— 31,223% также в зависимости от срока и суммы, по потребительским кредитам, предоставляемым при условии получения заемщиком регулярных выплат на свой банковский счет, — 15,736%.

С 24 июня 2018 года действует положение закона «О потребительском кредите (займе)», ограничивающее долю одного кредитора при расчете ПСК планкой в 20%.

Центробанк определяет среднерыночные значения полной стоимости потребительского кредита (займа) не только для кредитных, но и для микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных КПК и ломбардов.