Центробанк РФ определил среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) за период с 1 января по 31 марта текущего года, применяемые в качестве ориентиров для соответствующих договоров, которые финансовые организации будут заключать с физическими лицами в III квартале 2021-го. Тенденция к снижению ПСК пока перевешивает, но из нее есть исключения, свидетельствуют данные регулятора.
По кредитам как на новые, так и на подержанные автомобили значения ПСК в I квартале этого года снизились по сравнению с IV кварталом 2020 года.
Потребительские кредиты на цели приобретения автотранспортных средств с залогом автотранспортного средства
|
Автотранспортное средство
|
Средняя ПСК за IV квартал 2020 года, %
|
Средняя ПСК за I квартал 2021 года, %
|
С пробегом до 1 тыс. км
|
11,947
|
11,662
|
С пробегом свыше 1 тыс. км
|
16,146
|
15,88
В отчетном квартале средняя ПСК для потребкредитов с лимитом кредитования уменьшилась, кроме кредитов с самым маленьким лимитом: в этом сегменте заемные средства стали дороже. Здесь и далее случаи роста ПСК обозначены в таблицах жирным шрифтом.
Потребительские кредиты с лимитом кредитования (по сумме лимита кредитования на день заключения договора)
|
Размер лимита, руб.
|
Средняя ПСК за IV квартал 2020 года, %
|
Средняя ПСК за I квартал 2021 года, %
|
До 30 тыс.
|
23,35
|
24,32
|
От 30 тыс. до 300 тыс.
|
21,343
|
20,787
|
Свыше 300 тыс.
|
18,726
|
18,116
В POS-сегменте (целевые потребительские кредиты без обеспечения в торговых точках) ПСК снизилась для коротких сроков и повысилась для сроков более года, хотя и незначительно.
Целевые потребительские кредиты (займы), предоставляемые путем перечисления заемных средств торгово-сервисному предприятию в счет оплаты товаров (услуг) при наличии соответствующего договора с ТСП (POS-кредиты) без обеспечения
|
Размер кредита, руб.
|
Средняя ПСК за IV квартал 2020 года, %
|
Средняя ПСК за I квартал 2021 года, %
|
Кредиты сроком до года
|
До 30 тыс.
|
15,988
|
15,869
|
От 30 тыс. до 100 тыс.
|
16,136
|
15,733
|
Свыше 100 тыс.
|
14,064
|
12,953
|
Кредиты сроком свыше года
|
До 30 тыс.
|
12,711
|
12,977
|
От 30 тыс. до 100 тыс.
|
12,516
|
12,561
|
Свыше 100 тыс.
|
12,523
|
12,696
В категории нецелевых потребительских кредитов, целевых без залога (кроме POS-кредитов) и кредитов на рефинансирование средняя ПСК преимущественно уменьшилась, а противоположное движение отмечено в коротких кредитах в сумме до 30 тыс. и от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, а также в сегменте кредитов сроком свыше года в сумме от 100 тыс. до 300 тыс. При этом обращает на себя внимание довольно существенное удешевление самых крупных коротких и самых небольших длинных кредитов (на 1,555 и 3,81 процентного пункта соответственно).
Нецелевые потребительские кредиты, целевые потребительские кредиты без залога (кроме POS-кредитов), потребительские кредиты на рефинансирование задолженности
|
Размер кредита, руб.
|
Средняя ПСК за IV квартал 2020 года, %
|
Средняя ПСК за I квартал 2021 года, %
|
Кредиты сроком до года
|
До 30 тыс.
|
22,737
|
23,417
|
От 30 тыс. до 100 тыс.
|
16,43
|
16,169
|
От 100 тыс. до 300 тыс.
|
14,11
|
14,189
|
Свыше 300 тыс.
|
10,424
|
8,869
|
Кредиты сроком свыше года
|
До 30 тыс.
|
20,123
|
16,313
|
От 30 тыс. до 100 тыс.
|
17,772
|
17,461
|
От 100 тыс. до 300 тыс.
|
15,838
|
16,164
|
Свыше 300 тыс.
|
12,699
|
12,691
По выделяемым Центробанком в отдельную категорию потребительским кредитам, предоставляемым при условии получения заемщиком регулярных выплат на свой банковский счет, средняя ПСК снизилась с 12,104% в IV квартале 2020 года до 11,802% в I квартале 2021-го.
Напомним, в прошлом году ЦБ четыре раза уменьшал ключевую ставку (в общей сложности на 2 п. п.) после пяти снижений в 2019-м (в общей сложности на 1,5 п. п.). После последнего снижения ключевая ставка на протяжении более чем полугода находилась на уровне 4,25% (с 27 июля 2020-го). При этом на отчетный период — I квартал 2021-го — пришлось первое с 2018 года повышение ключевой ставки (на 0,25 п. п. до 4,5% с 22 марта). В апреле ставка была повышена еще на 0,5 п. п. до 5% годовых с 26 апреля. Изменение ключевой ставки зачастую заставляет кредитные организации пересмотреть свои ставки по кредитным и депозитным продуктам.
Центробанк в обзоре «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» за апрель написал, что его «решения о повышении ключевой ставки в марте и апреле в сочетании с ростом доходности гособлигаций создают предпосылки для плавного повышения ставок по банковским операциям, в том числе кредитным».
С 1 июля 2015 года банки, выдавая новые кредиты физлицам, не могут превышать среднерыночные значения ПСК более чем на треть. Согласно расчетам ЦБ, в III квартале 2021 года максимально допустимые значения ПСК по кредитам на новые и подержанные автомобили составят 15,549% и 21,173% соответственно, по кредитам с лимитом кредитования — 24,155— 32,427% в зависимости от суммы, по POS-кредитам — 16,748— 21,159% в зависимости от срока и суммы, по нецелевым, целевым без залога и кредитам на рефинансирование — 11,825— 31,223% также в зависимости от срока и суммы, по потребительским кредитам, предоставляемым при условии получения заемщиком регулярных выплат на свой банковский счет, — 15,736%.
С 24 июня 2018 года действует положение закона «О потребительском кредите (займе)», ограничивающее долю одного кредитора при расчете ПСК планкой в 20%.
Центробанк определяет среднерыночные значения полной стоимости потребительского кредита (займа) не только для кредитных, но и для микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных КПК и ломбардов.