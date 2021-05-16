БКС Банк повысил ставки по вкладам в рублях и валюте. Доходность рублевых депозитов увеличилась на 0,4—0,5 процентного пункта, а вкладов в долларах — на 0,6 пункта.

Теперь максимальная ставка в рублях составляет 5,75% годовых. Такой доход клиенты могут получить при размещении средств во вклад «Высокий процент» сроком на 1 095 дней через мобильное приложение «БКС Банк». Минимальная сумма вклада — 10 тыс. рублей.

Клиенты могут выбрать подходящий вклад из широкой линейки с дополнительными опциями, включая возможность пополнения и частичного снятия средств («Универсальный выбор», «Накопительный»). Депозит «Доходный» позволяет разместить средства не только в рублях (до 5,3% годовых), но и в валюте: максимальная ставка в долларах теперь составляет 0,7% годовых, в евро — 0,2% годовых. Пользователи карт БКС Банка получат повышенный доход по вкладу «Доходный х2»: при совершении покупок на сумму от 70 тыс. рублей ставка по годовому депозиту составит 5,4%.

Вклад «Выгодный» помимо базовой доходности (до 5,05% годовых) позволяет получить бонус в размере 0,5% от суммы депозита в виде паев БПИФа «БКС Облигации повышенной доходности МСП» под управлением УК «БКС» в рамках акции «Двойная выгода». Максимальная сумма бонусов эквивалентна 5 тыс. рублей.