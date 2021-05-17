Фондовые торги в России открылись ростом ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:21 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,32% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 649,15 пункта. Индекс РТС повысился на 0,59% до отметки 1 558,12.



«Сегодня внешний фон можно назвать нейтральным: американские фьючерсы торгуются в слабом минусе, на треть процента снижается нефть, но зато в хорошем плюсе торгуются промышленные и драгоценные металлы», — отмечал до начала фондовой сессии главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов.

«Индекс Мосбиржи находится посередине сужающегося восходящего канала. Перекупленности сейчас нет, поэтому у нас есть хорошие шансы сегодня с утра подрасти», — прогнозировал он.



«В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, попытаются продолжить пятничный рост, получая поддержку от преимущественно оптимистичных настроений за рубежом. Лучше рынка могут смотреться бумаги золотодобытчиков... Начало недели в целом ожидается спокойным на события, а в ближайшие дни инвесторы продолжат оценивать перспективы сворачивания стимулирующих мер и инфляционные ожидания», — написала в свою очередь аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.



На валютных торгах ситуация также улучшилась: после слабой разнонаправленной динамики в ходе утренней сессии рубль перешел к укреплению по отношению к доллару и усилил его по отношению к евро. На 10:12 мск курс доллара равнялся 73,8 рубля (минус 21 копейка к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 89,63 рубля (минус 25 копеек). Диапазоны по курсам составляют 73,71—74,14 рубля за доллар и 89,51—89,99 рубля за евро.

«На текущей неделе поддержку рублю будут оказывать ожидания встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена 20 мая, а также налоговый период в России», — ожидает аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

