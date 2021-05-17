Правительство и Банк России утвердили план мероприятий (дорожную карту) по формированию доступных финансов для инвестиционных проектов. Об этом официально сообщается на сайте регулятора.

Ранее в понедельник об этом написала газета «Коммерсант».

Дорожная карта, в частности, будет способствовать развитию инструментов долгосрочного финансирования, подчеркивается в релизе ЦБ.

Дорожная карта направлена на решение двух ключевых задач: создание и расширение линейки финансовых инструментов для инвестиционных проектов и изменение механизмов работы финансовых институтов для реализации инвестиционных проектов.

Карта предполагает создание новых и расширение возможностей по применению существующих долевых, долговых и гибридных финансовых инструментов. В частности, предполагается введение многоголосых привилегированных акций, увеличение доли привилегированных акций в уставном капитале акционерных обществ, развитие акционерных соглашений и механизма SPAC по российскому праву, развитие финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе через цифровой факторинг.



Правительство и ЦБ договорились о подготовке финансового сектора к инвестбуму Донастройка финансовой системы понадобилась правительству для перезапуска инвестцикла: к 2030 году объем инвестиций должен вырасти на 70% по сравнению с 2020 годом.

Ряд пунктов дорожной карты войдет в разрабатываемый Банком России план мероприятий по реализации основных направлений развития финансового рынка РФ на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов.



Кабмин и ЦБ создадут специальную рабочую группу под руководством первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова и председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. В состав рабочей группы войдут представители правительства, Банка России и экспертного сообщества.



Рабочая группа будет выполнять роль консультативного органа. Помимо вопросов реализации плана перед группой стоят задачи развития доступных финансов для инвестиционных проектов, финансовых инструментов и венчурного финансирования.