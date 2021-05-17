Виртуальные ассистенты «Салют» от СберБанка: «Сбер», «Афина» и «Джой» — «освоили» новые навыки, связанные со сферой инвестиций. «Все больше клиентов «Сбера» занимаются инвестициями на финансовых рынках, и ассистенты готовы им помочь, предоставляя оперативный доступ к ключевой информации», — говорится в сообщении кредитной организации.

В частности, «Сбер», «Афина» и «Джой» подскажут, какие акции:

растут или падают в цене быстрее всего (за день, неделю, месяц);

лидируют по объему торгов за день;

продаются по наименьшей или наибольшей цене (за одну акцию или лот).

«Инвесторам очень важно иметь быстрый доступ к информации о трендах на рынке ценных бумаг, чтобы своевременно принять инвестиционное решение, и наши виртуальные ассистенты готовы помочь им в этом. Мы агрегировали важную для клиентов информацию по российским и иностранным акциям и научили ассистентов ее рассказывать», — пояснил и. о. директора департамента глобальных рынков СберБанка Владимир Яровой, уточнив, что с помощником можно общаться как голосом, так и текстом.

В СберБанке подчеркивают, что это не первый инвестиционный навык виртуальных ассистентов «Салют». Они уже умеют:

помогать открывать брокерский счет и сообщать тарифы брокерского обслуживания;

рассказывать о котировках акций российских и иностранных эмитентов, торгующихся на Московской бирже, а также отображать изменение цены последней сделки по отношению к предыдущему дню;

предоставлять информацию о значениях 11 российских фондовых индексов (индекса Мосбиржи, индекса РТС, индексов нефти и газа, электроэнергетики, телекоммуникаций, металлов и добычи, финансов, потребительского сектора, химии и нефтехимии, транспорта, а также индекса московской недвижимости «ДомКлик»);

объяснять финансовые термины;

производить вычисления (как на калькуляторе, только голосом).

«Следующий финансовый навык, который планируют освоить ассистенты, — карта ключевых инструментов рынка, которая позволит узнать значение ключевых индексов, цену на нефть и основные валютные курсы», — анонсирует «Сбер».



Виртуальные ассистенты «Салют» доступны в приложениях «СберБанк Онлайн» и «СберСалют», а также в «умных» устройствах под брендом Sber: смарт-дисплее SberPortal и ТВ-приставке SberBox.