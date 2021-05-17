Комиссия столичного управления Федеральной антимонопольной службы России оштрафовала на 500 тыс. рублей компанию «МегаФон» за распространение рекламных сообщений с нарушением закона. Об этом сообщается на официальном сайте московского антимонопольного ведомства.

«Решением комиссии Московского УФАС России в действиях ПАО «МегаФон» по факту распространения посредством СМС-сообщений на телефонный номер от отправителя BDCenter нескольких рекламных сообщений установлено нарушение закона «О рекламе». В настоящем случае отсутствует выраженное согласие абонента на получение рекламы, в том числе от конкретного рекламораспространителя», — говорится в сообщении.

ФАС и операторы связи разработают меры для борьбы со спам-звонками Специальные технические решения и алгоритмы позволят ограничить возможность таких звонков с согласия самих абонентов.

В ведомстве уточнили, что в рамках дела был выявлен десяток обстоятельств, отягчающих административную ответственность компании.

«В связи с чем должностным лицом Московского УФАС России принято решение о применении к ПАО «Мегафон» более строгой санкции, чем минимальный штраф, предусмотренный частью 1 статьи 14.3 КоАП РФ, так как назначение ПАО «Мегафон» штрафа в меньшем размере не позволит достичь целей, установленных КоАП РФ. Таким образом, штраф, подлежащий взысканию, составляет 500 тыс. рублей», — пояснили в ведомстве.