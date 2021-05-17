Тенденция к замедлению роста объема вкладов населения сохраняется, реальные ставки по этим продуктам снижаются, и сложившаяся ситуация вызывает большое беспокойство со стороны Банка России. Как передает ТАСС, об этом заявил в Госдуме первый зампред Банка России Дмитрий Тулин.

«Рост вкладов населения замедлился до 4,2% в прошлом году. Тенденция стагнации роста вкладов сохраняется в текущем году, это связано со снижением номинальных реальных ставок по вкладам, что вызывает наше очень большое беспокойство, потому что это большая проблема и социальная, и экономическая», — сказал он.

Тулин отметил, что на этом фоне население начинает интересоваться инвестиционными продуктами. «К сожалению, не все они [инвестиционные продукты] высокого качества. Ряд из них вызывают большие сомнения с точки зрения получения доходов, а иногда и сумма основного долга под вопросом — будет ли она возвращена. Защита прав потребителей в этой связи — это наша прерогатива, это наша цель», — добавил первый зампред ЦБ, уточнив, что часто такие продукты продаются пенсионерам старшего возраста.



Ранее Банк России рекомендовал кредитным организациям не размещать в одном и том же разделе на сайте или в мобильном приложении информацию о традиционных вкладах и комбинированных продуктах. Кроме того, регулятор рекомендовал профучастникам рынка ценных бумаг и банкам, которые выступают их агентами, не продавать неквалифицированным инвесторам сложные и рискованные финансовые инструменты до введения обязательного тестирования.