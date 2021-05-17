Банк России считает целесообразным на фоне роста выдач ипотечных кредитов с низким первым взносом вернуться к обсуждению ужесточения их выдачи, сообщила зампред регулятора Ксения Юдаева.

«У нас есть такие возможности с точки зрения регулирования повышать коэффициенты риска по ипотеке, особенно по высоким LTV (соотношение кредита к залогу. — Прим. ред.). Помните, у нас раньше были более высокие коэффициенты, потом они были снижены по высоким ПДН. В принципе, с учетом того, что у нас сейчас растут объемы выдачи ипотеки с высокими LTV, высоким ПДН, это могло бы быть целесообразно — еще раз вернуться к этому вопросу», — сказала она журналистам в кулуарах Госдумы.

Регулятор, помимо роста цен на жилье в новостройках, фиксирует рост ипотечных кредитов на этом рынке с низким первоначальным взносом, заявила глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

«Есть некоторые моменты, которые вызывают некоторую озабоченность. Это ускоренный рост цен на первичном рынке, прежде всего, на уровне 18% год к году на 1 апреля. То есть достаточно высокие темпы роста цен, которые способствуют, конечно, накоплению рисков», — сказала представитель ЦБ.

По ее словам, в связи с этим становятся более важными стандарты кредитования. «Мы тоже смотрим, что растет доля с высоким LTV, то есть с низким первоначальным взносом, прежде всего, на первичном рынке. Поэтому мы очень внимательно мониторим эти риски», — добавила Данилова.

Ранее в понедельник Юдаева сообщила, что Банк России видит достаточно быстрый рост долговой нагрузки россиян, в некоторых сегментах можно говорить о пузырях. Позже она пояснила журналистам, что речь идет прежде всего об ипотеке и необеспеченных потребительских кредитах.



Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила в апреле, что Банк России видит признаки перегрева на ипотечном рынке. Она отметила, что необходимо нормализовать темпы роста выдачи ипотечных кредитов, и призвала банки учитывать все риски.