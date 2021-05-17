Центробанк вынес постановление о привлечении председателя правления банка «Зенит» Александра Тищенко к административной ответственности, следует из материалов регулятора.

Постановление от 17 мая 2021 года вынесено по статье 15.20 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Воспрепятствование осуществлению прав, удостоверенных ценными бумагами») и предусматривает административный штраф. Документ пока не вступил в законную силу.

«Воспрепятствование эмитентом, акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда либо лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев ценных бумаг, осуществлению прав, удостоверенных ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных частями 1, 2, 4, 5, 8 и 10 статьи 15.23.1 настоящего кодекса, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, на должностных лиц — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, на юридических лиц — от 500 тыс. до 700 тыс. рублей», — гласит указанная статья КоАП.

Кроме того, ЦБ вынес постановление о привлечении к административной ответственности банка «Открытие» по статье 14.29 КоАП («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), которая распространяется на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет. Постановление предусматривает административный штраф, но не уточняется, применяются ли эти санкции к должностному или юридическому лицу. Штраф для должностных лиц по статье 14.29 КоАП может составлять от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. Документ от 17 мая также пока не вступил в силу.

Банк России в начале февраля этого года сообщал о привлечении главы «Зенита» к административной ответственности по этой же статье КоАП, однако, согласно актуальным данным регулятора, постановление было отменено. В отношении «Открытия» постановления о штрафах в связи с нарушением требований по работе с кредитными историями выносятся регулярно.



Более подробно причины привлечения организаций и их должностных лиц к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждениям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.