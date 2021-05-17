Банк России обсуждает с банковским сообществом и Минфином параметры кредитных продуктов, по которым допустима плавающая ставка, сообщила журналистам директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

«У нас поручение сформулировано в целом про розничное кредитование, и про ипотеку, и про необеспеченное кредитование. Хотя мы начали именно с обсуждения по ипотеке, потому что там длительные сроки в наибольшей степени, и там эта ситуация может быть наиболее критична. В настоящее время решение не принято, мы совместно с коллегами из Минфина обсуждаем, у нас каждую неделю встречи с банками, есть рабочие группы. И мы совместно с ними обсуждаем, какие продукты допустимы с плавающей ставкой», — сказала Данилова, уточнив, что пока решений по конкретному перечню продуктов нет.

На прошлой неделе сообщалось про разработанный ЦБ по поручению президента законопроект, что Банк России предложил запретить выдавать физическим лицам некоторые виды кредитов по плавающим ставкам. Речь идет о ссудах на срок до года или свыше 20 лет, а также о кредитных картах с нефиксированным процентом.