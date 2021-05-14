Банк России предложил запретить выдавать физическим лицам некоторые виды кредитов по плавающим ставкам: это ссуды на срок до года или свыше 20 лет, а также кредитные карты с нефиксированным процентом. Об этом пишет РБК , ссылаясь на законопроект, разработанный ЦБ по поручению президента. Представитель регулятора сообщил, что возможные варианты регулирования кредитов с переменной ставкой действительно обсуждаются, но окончательное решение еще не принято. Предполагаемый срок вступления большинства поправок в силу — 1 января 2022 года.

Как следует из законопроекта, поправки будут вноситься в законы «О Центральном банке», «О потребительском кредите» и «О кредитных историях». Помимо запрета выдавать кредиты с переменной ставкой на определенные сроки регулятор также предлагает ограничить параметры таких ссуд. Предлагается ввести максимально допустимое значение плавающей ставки. Пока действует договор, банк не сможет увеличивать ее более чем на 2 процентных пункта от изначальной. Также ЦБ предложил установить срок возможного «удлинения» кредита. При росте плавающей ставки по ссуде кредиторы могут предложить клиенту увеличить срок действия договора, чтобы сохранить размер платежа. В ЦБ считают, что срок продления не должен превышать три года. Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, длинные кредиты очень чувствительны к изменению таких параметров.

Банк России также намерен усилить информированность заемщиков. Предполагается, что банки будут обязаны указывать на своих сайтах информацию о том, как теоретически могут вырасти расходы клиента после коррекции ставки по ссуде. Кредитор должен будет предупредить заемщика об изменении значения ставки за 15 дней до события, предоставить новый график платежей и информацию о полной стоимости кредита. Кроме того, ЦБ предлагает передавать сведения о процентах по каждому кредитному договору в бюро кредитных историй, чтобы другие банки и МФО видели изменение платежной нагрузки заемщика. Банк России также предлагает наделить совет директоров ЦБ правом устанавливать максимально допустимую долю кредитов с плавающими ставками относительно общего кредитного портфеля банка и срок, на который могут вводиться ограничения. Эта мера необходима на случай, если объем выдаваемых кредитов с переменной ставкой «будет сопряжен с системными рисками для финансовой устойчивости банковской системы», отмечается в пояснительной записке.

По мнению экспертов, предлагаемые лимиты на рост ставки или срока кредита вполне адекватны — повышение ставки на 2 п. п., как правило, позволяет заемщику продолжить обслуживание кредита при условии, что его долговая нагрузка при выдаче кредита была невысокой либо умеренной. Лимит на удлинение срока также фактически ограничивает возможности кредиторов по установлению диапазона «плавания» ставки.

В СберБанке считают, что некоторые ограничительные параметры, которые рассматривает ЦБ, делают кредиты с плавающей ставкой неинтересными ни банкам, ни заемщикам. Запуск кредитов с плавающими ставками — это большие IT-доработки, изменения системы продаж, а если выдачи этого продукта будут малы, то его и запускать не следует, пояснили в кредитной организации. В банке «Открытие» отметили, что лимит на рост ставки должен быть на уровне 3 п. п., чтобы большая часть от потенциальной экономии использования плавающей ставки по кредиту по сравнению с фиксированной доставалась заемщикам. ВТБ выступает за дополнительные ограничения плавающих ставок: для массового потребителя такие условия могут создать сложности в обслуживании в первую очередь при повышении ставок по ипотеке. Однако банк против прямых количественных ограничений на такой вид займов и фиксации четких значений кэпов. По мнению ВТБ, инструментом, гарантирующим сохранение платежеспособности заемщика, может быть показатель долговой нагрузки, рассчитанный исходя из максимального значения процентной ставки.