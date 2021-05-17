Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию понедельника положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,06% и составил 3 639,61 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,16% до отметки 1 551,36 пункта.

Акции Мосбиржи подорожали на 0,74%, «Газпрома» — на 1,02%. Бумаги «ЛУКОЙЛа» подешевели на 2%, СберБанка — на 0,4%, «Норильского никеля» — на 0,11%.

Российский фондовый рынок в начале новой майской недели ведет себя аккуратно и осторожно, считает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«На площадках есть небольшие покупки, но они то ли слишком ленивые, то ли слишком дорогостоящие. Как бы то ни было, индекс Мосбиржи стабилен возле 3 642 пунктов и может балансировать в пределах 3 625—3 655 пунктов. Индекс РТС смотрится абсолютно нейтрально возле 1 551 пункта, краткосрочно будет двигаться в коридоре 1 540—1 560 пунктов», — поясняет она.