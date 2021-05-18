Единым куратором лизингового рынка станет ЦБ, профильным ведомствам удалось согласовать этот вопрос, пишет «Коммерсант» . На прошлой неделе состоялось закрытое совещание при участи Генпрокуратуры, ЦБ, Росфинмониторинга, Минфина, Минэкономразвития и др., где обсуждалось регулирование лизингового рынка в целом и решение проблемы возвратного лизинга в частности. Как рассказали участники встречи, на ней «однозначно было решено», что регулирование отрасли нужно, причем оперативно, и большинство ведомств выступило за единого куратора лизинга в лице ЦБ.

Законопроект предусматривает исключительное право на ведение лизинговой деятельности субъектами, внесенными в реестр ЦБ. Устанавливается минимальный размер собственных средств лизингодателей и обязательность вхождения в профильную саморегулируемую организацию. По итогам заседания участники группы поддержали концепцию законопроекта, подчеркнули в Генпрокуратуре. Законодательная реформа регулирования лизинговых отношений позволит снизить количество правонарушений вследствие противоправных действий отдельных контрагентов лизинговых сделок, добавили в Минфине.

В Генпрокуратуре рассказали о пресечении деятельности псевдолизингодателей Такие компании заключают с потребителями кабальные договоры.

В ЦБ сообщили, что псевдолизинговые компании уже выявляются по итогам мониторинга Интернета, непосредственного «физического» мониторинга, а также по обращениям граждан и общественных организаций. Всего с 2019 года Банк России выявил около 130 псевдолизинговых компаний.

По словам руководителя проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгении Лазаревой, пока лишь ничтожно малое количество лиц привлекается к ответственности за незаконную выдачу потребительских займов под прикрытием возвратного лизинга. При этом ущерб, нанесенный гражданам, исчисляется миллионами, а штрафы, предусмотренные за такую деятельность, несоизмеримо малы, отметила она. Большинству участников рынка не важно, кто будет регулировать отрасль, но в целом лучше иметь одно курирующее ведомство. По словам гендиректора «Европлана» Александра Михайлова, сейчас лизинг автотранспорта развивается очень активно, поэтому крайне важно, чтобы действовали механизмы выявления и пресечения мошеннических действий организаций, не имеющих ничего общего с лизинговыми компаниями.