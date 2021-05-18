Количество случаев мошенничества в страховании в этом году вырастет до уровней 2019-го, тогда за год в полицию было подано 12 тыс. заявлений на сумму 8 млрд рублей, пишут «Известия» , ссылаясь на вице-президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергея Ефремова. То есть увеличение составит 17% до 12 тыс. заявлений. Это связано с тем, что во время пандемии активность злоумышленников снизилась, пояснил он. В 2020-м сумма ущерба по 10 тыс. обращений составила 5,5 млрд, сообщали ранее в ВСС.

В организации также прогнозируют усиление мошенничества в хеджировании имущества и ответственности. На это повлияет рост урона в этой сфере летом за счет проникновения воды, пожаров и стихийных бедствий. Злоумышленники, как правило, пытаются оформить договор поврежденного объекта «задним числом», то есть покупают полис уже после события и подают документы на получение выплат, сообщил вице-президент ВСС. Увеличение активности злоумышленников он ожидает также в хеджировании жизни и здоровья, так как в автостраховании внедрять новые схемы с каждым кварталом становится все сложнее.

С момента повышения лимитов выплат по ОСАГО массовое мошенничество в моторном страховании начало активно переходить в этот сегмент, сообщил заместитель генерального директора по защите активов СПАО «Ингосстрах» Александр Гуляев. Основные причины: широкое распространение полиса, невозможность отказать в его оформлении, наличие жестких сроков урегулирования убытков, а теперь и высокие лимиты выплат. С каско распространился вариант с имитацией угона дорогостоящих машин, которые затем перемещают в среднеазиатский регион. В ОСАГО растет число обманов клиентов страховых компаний, когда злоумышленники продают недействительные электронные полисы, сообщил Гуляев. Распространение также получили случаи перечисления выплат за постановочные ДТП или за вред жизни и здоровью в результате столкновения по сфабрикованным документам, добавил заместитель генерального директора «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов.

Одной из самых популярных схем стало оформление ОСАГО «задним числом», так как порядка 10—15% всех автомобилистов ездят без полиса или с поддельным договором, рассказал врио генерального директора АО «ГСК «Югория» Михаил Косенко. Другой схемой обмана он назвал мошенничество с участием автоюристов, которые с помощью особенностей законодательства искусственно завышают суммы выплат. По итогам I квартала 2021 года компания ожидает рост мошенничества по договорам ОСАГО, каско и страхованию гражданской ответственности на 10—20% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. А по итогам года Косенко прогнозирует увеличение на 10%.

Аналитики Банки.ру оценили итоги рынка страхования в 2020 году По данным Банка России, российский страховой рынок в 2020 году вырос на 4,1%, а объем страховых премий превысил 1,5 трлн рублей.

Активизация действий мошенников обычно происходит в кризисные периоды, пояснили эксперты. А рост злоупотреблений в сфере личного страхования связан с увеличением спроса на такие полисы. К тому же средний размер выплат в этом сегменте выше, чем по ОСАГО или каско, что тоже способствует повышенному интересу к нему со стороны мошенников. Также в условиях посткризисного падения реально располагаемых доходов населения будет увеличиваться и количество случаев бытового мошенничества, уверены эксперты.