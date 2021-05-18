Средневзвешенная доходность НПФ по пенсионным накоплениям в I квартале 2021 года составила чуть выше 4% годовых и превзошла по доходности расширенный портфель «ВЭБ.РФ», пишет «Коммерсант» . Об этом свидетельствуют расчеты издания на основе данных 14 фондов, на которые приходится 97% обязательств по обязательному пенсионному страхованию. У большинства НПФ доходность составила 1—3,5% годовых, у НПФ «Будущее» — 5,3% годовых, у НПФ СберБанка — 7,6% годовых.

Доходность расширенного портфеля ПФР, через который государственная УК «ВЭБ.РФ» инвестирует средства «молчунов», за I квартал составила 3,1%, портфеля госбумаг — 3%. Частные УК, которые также инвестируют средства граждан, выбравших страховщиком ПФР, заработали за первые три месяца для своих клиентов 5,2% годовых.

На рынке может появиться НПФ с активами свыше 900 млрд рублей НПФ «Большой» войдет в число фондов, объединяемых на базе НПФ «Эволюция», объединение планируется завершить до конца этого года.

Индекс полной доходности акций, которые могут входить в состав пенсионных накоплений, за первые три месяца вырос на 5,6% (22,5% годовых), но I квартал выдался непростым для облигационных портфелей, подверженных рыночной переоценке. Однако НПФ, которые сформировали крупные портфели, не подверженные рыночным флуктуациям, показали более высокую доходность. У НПФ СберБанка на начало года 57,3% приходилось на ценные бумаги до погашения. Еще 7,6% портфеля пенсионных накоплений было представлено акциями. У НПФ «Будущее» на портфель бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости, приходилось около 50% пенсионных накоплений.

В самих фондах признают, что пережить просадку долгового рынка им помогли непереоцениваемые по рыночной стоимости портфели. Как отметили в НПФ СберБанка, высокие показатели доходности связаны с наличием высокой доли в портфеле долговых инструментов, удерживаемых до погашения. Довольно большой портфель по амортизационной стоимости «позволил зафиксировать относительно высокую доходность и быть менее чувствительными к снижению облигационного рынка в первом квартале», отметил директор инвестдепартамента НПФ «Будущее» Иван Нечаев. По словам представителя НПФ СберБанка, дополнительный положительный вклад в показатели по результатам первых трех месяцев внес портфель долевых инструментов.