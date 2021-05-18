Правительство рассматривает вопрос создания спутниковой группировки «быстрого доступа в Интернет на всей территории страны без ограничений по дешевым тарифам», сообщает «Коммерсант» . На реализацию программы до 2030 года потребуется минимум 151 млрд рублей из федерального бюджета.

Соответствующий документ опубликован в Telegram-канале «Майский указ». По его данным, предложения подготовлены рабочей группой под руководством вице-премьера Дмитрия Чернышенко. В аппарате чиновника комментировать документ отказались, но уточнили, что решением вопросов цифрового неравенства, доступа к Интернету на всей территории страны и соответствующей тарифной политикой занимается Минцифры.

Минцифры не видит рисков отключения банкоматов из-за требований регистрации М2М-сим-карт Для регистрации сим-карт, которые уже сейчас установлены в устройствах, у их владельцев будет три месяца.

Минцифры, действительно, анонсировало создание спутниковой группировки еще в июле 2020 года. Тогда глава ведомства Максут Шадаев говорил, что на проект в бюджете заложено 40 млрд рублей. Однако сейчас речь идет о новом проекте низкоорбитальной группировки. Эксперты считают услуги спутникового Интернета востребованными, но сомневаются, что такая масштабная программа сможет себя окупить.

Гендиректор компании «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов уточнил, что в России сейчас более 140 тыс. пользователей спутникового Интернета, проводного — 34,6 млн по итогам 2020 года. «Спутник — более дорогая связь, но уже сейчас наблюдается тенденция по удешевлению тарифов у коммерческих операторов», — пояснил эксперт.

Услуга, по словам Анкилова, обойдется примерно в 2—3 тыс. рублей в месяц за «безлимит» плюс оборудование стоимостью несколько тысяч рублей. Эксперт предполагает, что спутниковая сеть решит социальные и стратегические задачи, но «вряд ли можно будет говорить о рентабельности».