Минцифры не видит рисков отключения банкоматов из-за поправок к закону «О связи», по которым все подключаемые юрлица должны вносить в единую систему идентификации и аутентификации сведения о пользователях М2М-сим-карт. Об этом, как передает ТАСС, сообщил замглавы Минцифры России Олег Пак.

«Новые сим-карты, приобретаемые компаниями после 1 июня 2021 года для использования в банкоматах и устройствах Интернета вещей, будут сразу регистрироваться через портал госуслуг. Для регистрации сим-карт, которые уже сейчас установлены в устройствах, у их владельцев будет три месяца», — отметил Пак.

Операторы могут отключить сим-карты в банкоматах из-за недоработанных правил оказания услуг Поправки к закону «О связи» об уточнении способов заключения договоров на услуги связи и мониторинга сведений об абонентах принимались в конце 2020 года в большой спешке, вопрос регулирования М2М-сим-карт был упущен.

Минцифры приняло решение ввести переходный период для регистрации М2М-сим-карт. С учетом предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения, в проекте постановления правительства РФ будет предусмотрена возможность для операторов связи в течение трех месяцев с момента вступления в силу данного документа внести информацию о М2М-сим-картах, используемых в устройствах, в ЕСИА.



В России введут переходный период для регистрации М2М-сим-карт Минцифры принято решение ввести переходный период для регистрации М2М-сим-карт в рамках проекта постановления правительства РФ, утверждающего перечень необходимых сведений для регистрации корпоративных абонентов в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Об этом сообщили в пресс-службе министерства. Так, для операторов будет предусмотрена возможность в течение трех месяцев с момента вступления в силу данного документа внести информацию об М2М-сим-картах, используемых в устройствах, в ЕСИА.

М2М-сим-карты предназначены для взаимодействия по технологии Machine-to-Machine, когда устройства обмениваются информацией между собой. Такие технологии активно используются в работе банкоматов, вендинговых аппаратов, на промышленных производствах, в системах безопасности. М2М-сим-карты позволяют удаленно контролировать работу различных систем.